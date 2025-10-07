Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Ижевске

WSJ: Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике

Tекст: Вера Басилая

Украина сформировала скрытые парки аккумуляторов с целью поддержания электроснабжения на случай длительных отключений, передает RT. По данным издания, крупнейшая аккумуляторная система страны включает шесть энергохранилищ, размещенных в Киеве и Днепропетровской области.

Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством до 600 тыс. домов в течение двух часов. Сами энергохранилища представляют собой белые блоки-аккумуляторы высотой примерно 2,5 метра.

Причиной создания такой системы стали риски массовых отключений электричества на Украине из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Аккумуляторы можно быстро развернуть там, где возникнет необходимость, чтобы поддержать подачу электричества в экстренных ситуациях.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине.

Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе из-за угрозы масштабного блэкаута на Украине.

