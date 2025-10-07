Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Ижевске

Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Четыре человека погибли в массовом ДТП с автобусом в Ижевске
Крупная авария на пересечении улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске унесла жизни водителя и трех пешеходов, устанавливаются данные о пострадавших.
В результате крупной аварии с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса на пересечении улиц Удмуртская и Кирова в Ижевске погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости». Среди погибших – водитель одного из автомобилей и три пешехода.
ДТП произошло с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пермь – Казань. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и поисково-спасательная служба города и республики были задействованы для деблокирования пострадавших из автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.
