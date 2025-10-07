Объявлен прием заявок на форум и премию «Дигория»

Прием заявок на форум и премию «Дигория» открыт до 27 октября. Форум, который состоится с 17 по 22 ноября в мастерской управления «Сенеж», ежегодно собирает молодых ученых и практиков социально-гуманитарных наук, а также специалистов общественно-политической сферы в возрасте до 35 лет.

Работа форума будет организована по пяти направлениям, включая искусственный интеллект, формирование социокультурного кода России, креативные технологии, социальную архитектуру и гражданское просвещение. Все проекты, которые создадут участники, будут базироваться на российских традиционных духовно-нравственных ценностях.

Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования, заявила: «Форум «Дигория» – это уникальный проект, аккумулирующий молодежную энергию и направляющий ее в созидательное русло. Мы получим не только новое мнение нового поколения, но и проекты, которые смогут реализоваться на федеральном и региональном уровнях».

Участникам будет доступен расширенный спектр возможностей: консультации в карьерном центре Polit.Job, оценка профессиональных компетенций, деловые игры и стратегические сессии, а также внеучебные мероприятия, направленные на личностное и профессиональное развитие. По словам руководителя дирекции форума Заурбека Хугаева, платформа форума в этом году значительно расширена.

Заявки на V Национальную премию «Дигория» принимаются с 7 по 27 октября. Премия предназначена для молодых специалистов, работающих в социальных и политических науках, и вручается в трех номинациях: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».

Лауреаты получат поддержку экспертов, участие в программах трудоустройства и доступ к образовательным модулям. Председатель комитета премии Анна Федулкина отметила важность нестандартного подхода, социальной значимости и опоры на духовно-нравственные ценности.