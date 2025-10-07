НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
ВСУ устроили массовую провокацию против пользователей соцсетей Николаева
В Николаеве сотрудники СБУ через соцсети провоцируют местных жителей на критику киевских властей, чтобы затем возбуждать против них уголовные дела по терроризму, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
По его словам, сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на негативные высказывания о власти, чтобы затем использовать эти переписки для уголовного преследования, передает РИА «Новости». Барбашов сослался на скриншоты, полученные после взлома компьютера сотрудника СБУ Павла Алчина.
Барбашов заявил: «Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевскому режиму... Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ».
По его сведениям, сотрудники украинских спецслужб не только склоняли собеседников к критике власти, но и предлагали совершить поджоги и иные диверсии. Даже если пользователь отказывался, спецслужбы все равно пытались получить удаленный доступ к его компьютеру.
Полученные в результате таких переписок материалы применялись как аргумент для возбуждения уголовных дел и обвинений в терроризме, добавил Барбашов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подпольщики под Николаевом ликвидировали группу боевиков. Многие жители Одессы и Николаева заявили о желании связать свою судьбу с Россией.