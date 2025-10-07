  • Новость часаКим Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    7 октября 2025, 06:16 • Новости дня

    ВСУ устроили массовую провокацию против пользователей соцсетей Николаева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве сотрудники СБУ через соцсети провоцируют местных жителей на критику киевских властей, чтобы затем возбуждать против них уголовные дела по терроризму, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

    По его словам, сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на негативные высказывания о власти, чтобы затем использовать эти переписки для уголовного преследования, передает РИА «Новости». Барбашов сослался на скриншоты, полученные после взлома компьютера сотрудника СБУ Павла Алчина.

    Барбашов заявил: «Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевскому режиму... Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ».

    По его сведениям, сотрудники украинских спецслужб не только склоняли собеседников к критике власти, но и предлагали совершить поджоги и иные диверсии. Даже если пользователь отказывался, спецслужбы все равно пытались получить удаленный доступ к его компьютеру.

    Полученные в результате таких переписок материалы применялись как аргумент для возбуждения уголовных дел и обвинений в терроризме, добавил Барбашов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подпольщики под Николаевом ликвидировали группу боевиков. Многие жители Одессы и Николаева заявили о желании связать свою судьбу с Россией.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (22)
    6 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине

    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (12)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 07:44 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии ключевых высот у Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время активных боевых действий российские военные установили контроль над ключевыми высотами, что обеспечивает преимущество в наблюдении и контроле над Северском, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска заняли господствующие высоты у города Северска, передает РИА «Новости». «В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие овладели стратегическими высотами севернее Северска, это юго-запад от Серебрянки, также мы овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского», – заявил эксперт.

    По словам Марочко, новые позиции позволяют контролировать происходящее в населенном пункте Северск, поскольку город виден с высот, как на ладони. Он также отметил, что российская армия, заняв высоты, получила возможность отрезать пути снабжения противника, ведущие к Северску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что в район Северска перебрасываются группы с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска остается около шести километров. Юрий Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: У России есть свой космический потенциал для выполнения задач СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона имеет свой потенциал, в том числе космический, который необходим для выполнения задач в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман заявлял, что российские военные пытаются глушить британские военные спутники еженедельно.

    Напомним, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвиняли Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Запорожская АЭС почти две недели работала без внешнего питания

    ЗАЭС: Станция почти две недели работала без внешнего питания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запорожская атомная электростанция длительное время обеспечивает собственные нужды с помощью дизельных генераторов, а часть оборудования находится на дежурстве, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

    По ее словам, Запорожская АЭС почти две недели функционирует в автономном режиме, обеспечивая себя электроэнергией за счет резервных дизельных генераторов, передает РИА «Новости». Яшина заявила: «Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. По данным на текущий момент, генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива для них достаточно».

    Часть генераторов находится на дежурстве и готова к немедленному включению, если возникнет такая необходимость. Информации о перспективах восстановления линии электропередачи «Днепровская» для подачи электроэнергии на станцию пока нет.

    Ситуация на объекте оценивается как напряженная, но контролируемая. Все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности станции имеются, персонал ведет постоянный мониторинг основных параметров, отметила Яшина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. На подконтрольной Киеву территории была повреждена линия энергоснабжения Запорожской АЭС. Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях для Европы в случае аварии на станции.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ на Белгород мужчина погиб на месте

    В результате ракетного удара на Белгород один человек погиб, еще один ранен

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ракетного обстрела Белгорода погиб мужчина, который оказывал помощь после предыдущей атаки, еще один получил тяжелое ранение.

    Погибший в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду находился на рабочем месте и помогал ликвидировать последствия предыдущего обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Гладков отметил: «В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи». Он также выразил соболезнования родным и близким горожанина.

    Второго пострадавшего доставили в областную клиническую больницу с проникающим осколочным ранением легкого, врачи следят за его состоянием.

    Из-за удара по инфраструктурному объекту в Белгороде на нескольких улицах возникли перебои с электроснабжением. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Окончательная информация о последствиях удара уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, после атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области. Для полного восстановления подачи электроэнергии в регионе коммунальным службам потребуется не менее суток.

    ВСУ также повредили объект инфраструктуры и 42 автомобиля в Белгороде.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе поддерживать эскалацию конфликта на Украине

    Трамп выступил против усиления военного конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил свою позицию по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, он ответил журналистам в Белом доме: «Я не стремлюсь увидеть эскалацию».

    Трамп подчеркнул, что не заинтересован в дополнительном обострении вооруженного противостояния на Украине. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о дальнейшем участии Вашингтона в конфликте и возможном усилении поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, при этом основной проблемой остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

    Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП США на 15 млрд долларов еженедельно в случае остановки правительства.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Ганчев объяснил значение освобождения Отрадного в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря освобождению населенного пункта Отрадное на Украине российские войска получают возможность укрепить позиции и расширить контроль вдоль границы с Белгородской областью, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Освобождение населенного пункта Отрадное в Харьковской области позволяет российским войскам расширять контроль над территорией вдоль границы с Россией, передает ТАСС.

    По словам главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, этот шаг открывает новые возможности для объединения подразделений и укрепления позиций в приграничной зоне.

    Отрадное находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

    Минобороны России в понедельник заявило об освобождении населенного пункта Отрадное в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    При падении обломков украинского БПЛА в Нижегородской области ранен человек

    При атаке падении обломков БПЛА ранен житель и повреждены дома в Дзержинске

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения обломков украинского беспилотника на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области пострадал один человек, отмечается также несколько локальных возгораний, заявил глава региона Глеб Никитин.

    В результате падения обломков украинского беспилотника в Нижегородской области пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале Никитин.

    Глава региона сообщил, что инцидент произошел в районе промзоны Дзержинска после отражения атаки 20 дронов силами ПВО. По словам Никитина, угрозы жизни раненого нет, пострадавший получает необходимую медпомощь.

    Обломки также стали причиной нескольких мелких возгораний в частном секторе, которые были быстро ликвидированы экстренными службами. Кроме того, повреждены стеклопакеты в жилых домах и крыша одной автозаправочной станции. По данным местных властей, промышленная зона серьезных повреждений не понесла.

    Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Их лично координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.

    Ранее Минобороны заявило, что в Нижегородской области были сбиты 20 беспилотников.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаках дронов на регион пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (5)
    6 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ применили фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запрещенные фосфорные боеприпасы были применены украинскими формированиями на красноармейском направлении, сообщил военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным «Байкал».

    По его словам, украинские формирования применили запрещенные международным правом фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». Подразделение Южного военного округа, действующее в интересах группировки «Центр», зафиксировало случай использования подобных боеприпасов украинской стороной.

    Военнослужащий с позывным «Байкал» сообщил, что фосфорные боеприпасы были сброшены на российские позиции. По его словам: «Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг».

    Использование боеприпасов с белым фосфором ограничено международным гуманитарным правом, в частности, дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на позициях ВСУ в Курской области были обнаружены гранаты с химическими веществами. МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. ВСУ также применили химическое оружие в ДНР.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    ВСУ повредили объект инфраструктуры и 42 авто в Белгороде

    Гладков: ВСУ повредили объект инфраструктуры и 42 авто в Белгороде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ракетного обстрела и атак беспилотников в Белгороде за сутки пострадал ребенок и поврежден объект инфраструктуры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате ракетного обстрела и атак беспилотников со стороны ВСУ в Белгороде за минувшие сутки повреждены объект инфраструктуры, 10 многоквартирных домов, 16 частных домовладений и 42 автомобиля, передает РИА Новости.

    По словам Гладкова, по городу выпустили шесть боеприпасов, а также совершили удары 37 дронов. «Пострадал 10-летний ребенок. Мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу», – заявил губернатор.

    Также повреждены 15 квартир, гараж, дорожное полотно, объект инфраструктуры, предприятие и два коммерческих объекта. Один из автомобилей полностью сгорел. Большинство беспилотников – 31 из 37 – были сбиты или подавлены средствами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области отвели сутки на восстановление энергосистемы после атаки ВСУ. Беспилотники ВСУ атаковали объекты на территории Белгородской области. В результате атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей региона.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» заняли несколько лесных массивов на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    На участке Меловое-Хатнее штурмовые подразделения «Северян» уничтожили силы украинских войск и заняли несколько лесных массивов, продвинувшись до 1,5 тыс. м, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Отмечено продвижение российских войск на левом берегу Волчанска. В ожесточенных боях удалось продвинуться на 350 м, проводится зачистка технических зданий. В Синельниковском лесу российские подразделения заняли два опорных пункта ВСУ и прошли вглубь леса на 200 м.

    На Липцовском участке существенных изменений не зафиксировано, но расчеты БПЛА группировки «Север» наносили удары по временным пунктам дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях.

    Российские штурмовые группы продолжили продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении, закрепившись на новых позициях. Продвижение составило около 100 м. Украинские военные попытались провести контратаку в районе Константиновки, однако атака была отбита, а противник с потерями отошел на исходные рубежи.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, украинские подразделения не предпринимали активных попыток изменить ситуацию на фронте.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила БТР «Буцефал» и гаубицу L119 ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Запад» за последние сутки уничтожили БТР-4 «Буцефал», британскую гаубицу L119 и до 225 противников на Украине, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили украинский бронетранспортер БТР-4 «Буцефал», британскую гаубицу L119, семь минометов и бронеавтомобиль Cougar за одни сутки, передает ТАСС.

    Бигма сообщил: «За сутки потери противника составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер «Бруцефал», бронеавтомобиль Cougar, 15 автомобилей, гаубицу L119 производства Великобритании и семь минометов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 18 тяжелых боевых квадрокоптеров».

    Кроме того, были уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, пять станций радиоэлектронной борьбы, семь терминалов спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ. За одни сутки военнослужащие группировки «Запад» уничтожили еще 13 станций Starlink. Подразделения ВС России уничтожили 29 пунктов управления беспилотниками и станции Starlink ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Над Белгородом и Белгородским районом сбиты ракеты ВСУ

    Системы ПВО сбили несколько ракет над Белгородом и Белгородским районом

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО перехвачены несколько ракет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В небе над Белгородом и Белгородским районом были сбиты несколько ракет благодаря работе системы ПВО, сообщается в Telegram-канале Гладкова.

    По словам Гладкова, информация о пострадавших и повреждениях на данный момент отсутствует. Все оперативные службы находятся на местах и продолжают работу.

    Ранее серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности. До этого мужчина, получивший тяжелые ранения при ракетном ударе по Белгороду, скончался в реанимации.

    В результате ракетного обстрела Белгорода мужчина, который оказывал помощь после предыдущей атаки, погиб, а еще один получил тяжелое ранение.

    В понедельник после атаки ВСУ почти 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации