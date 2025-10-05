Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжества в Словакии
Во время памятных мероприятий в Словакии депутат Европарламента Любош Блага надел георгиевскую ленту.
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, передает РИА «Новости». Это стало известно из прямой трансляции события, проходившего на военном мемориале на Дуклинском перевале на границе Словакии и Польши.
На церемонии присутствовали ключевые государственные деятели: президент страны Петер Пеллегрини, спикер парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо, а также члены правительства, депутаты и другие официальные лица. Любош Блага находился во втором ряду в черном пальто, на котором была прикреплена георгиевская лента.
Карпатско-Дуклинская операция считается крупнейшим и самым кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории Словакии. В боях на востоке страны погибли около 21 тыс. советских солдат и примерно 1,8 тыс. бойцов чехословацкого корпуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии запретили использование георгиевской ленты на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма. Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии во время досмотра их личных вещей.