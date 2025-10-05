Tекст: Ольга Иванова

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага пришел с георгиевской лентой на торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, передает РИА «Новости». Это стало известно из прямой трансляции события, проходившего на военном мемориале на Дуклинском перевале на границе Словакии и Польши.

На церемонии присутствовали ключевые государственные деятели: президент страны Петер Пеллегрини, спикер парламента Рихард Раши, премьер-министр Роберт Фицо, а также члены правительства, депутаты и другие официальные лица. Любош Блага находился во втором ряду в черном пальто, на котором была прикреплена георгиевская лента.

Карпатско-Дуклинская операция считается крупнейшим и самым кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории Словакии. В боях на востоке страны погибли около 21 тыс. советских солдат и примерно 1,8 тыс. бойцов чехословацкого корпуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии запретили использование георгиевской ленты на 9 Мая и отказались зажигать Вечный огонь в день освобождения от фашизма. Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии во время досмотра их личных вещей.

