Минобороны заявило об уничтожении установки HIMARS под Средним Бурлуком

Tекст: Дмитрий Зубарев

В районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Операцию выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Удар был нанесен по скрытой позиции противника.

В результате атаки поражены не только сама установка HIMARS, но и транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости, а также, по данным военного ведомства, ликвидировано не менее 15 бойцов ВСУ. Минобороны уточнило, что удар пришелся по позиции, находящейся в 45 километрах восточнее Чугуева.

Средний Бурлук расположен на реке Великий Бурлук в Харьковской области.

