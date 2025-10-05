Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Минобороны заявило об уничтожении установки HIMARS под Средним Бурлуком
Российский ракетный комплекс «Искандер-М» поразил позицию HIMARS восточнее Чугуева, уничтожив пусковую установку и несколько единиц украинской техники, сообщило Минобороны России.
В районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Операцию выполнил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Удар был нанесен по скрытой позиции противника.
В результате атаки поражены не только сама установка HIMARS, но и транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости, а также, по данным военного ведомства, ликвидировано не менее 15 бойцов ВСУ. Минобороны уточнило, что удар пришелся по позиции, находящейся в 45 километрах восточнее Чугуева.
Средний Бурлук расположен на реке Великий Бурлук в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Подразделения «Северян» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. ВКС России нанесли удар ФАБ по пунктам ВСУ в ДНР и Харьковской области.