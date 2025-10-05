В Египте после более 20 лет реставрации открылась гробница Аменхотепа III

Tекст: Дарья Григоренко

Открытие состоялось в Долине Царей на западном берегу Луксора, где министр туризма Египта Шериф Фатхи лично принял участие в церемонии, передает РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, реставрационные работы продолжались с 2001 года и включали три этапа. В проекте участвовали эксперты из Египта, Японии и Италии – основной задачей было сохранение уникальных настенных росписей внутри гробницы.

Гробница фараона Аменхотепа III была обнаружена французскими инженерами в 1799 году во время египетской кампании Наполеона. В 1915 году выдающийся британский археолог Говард Картер полностью исследовал этот памятник.

Аменхотеп III был одним из самых влиятельных правителей XVIII династии в эпоху Нового царства, отмечают египтологи.

Ранее совместная египетско-итальянская экспедиция выявила на кладбище близ мавзолея Ага-Хана уникальные захоронения эллинистического и римского периодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог рассказал о значимости находки «Золотого города» в Египте. Археологи обнаружили в Верхнем Египте древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.