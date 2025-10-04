В Китае объявили «красный» уровень опасности из-за тайфуна «Матмо»

Tекст: Вера Басилая

Национальная обсерватория Китая объявила красный уровень опасности из-за надвигающегося тайфуна «Матмо», сообщает «Газета.Ru».

Как отмечается, в городах Хайкоу и Вэньчан на острове Хайнань временно приостановили занятия в школах, деловую активность, авиасообщение и работу общественного транспорта.

По информации агентства, поезда на острове не будут курсировать в течение двух дней – 5 и 6 октября. В настоящее время тайфун находится примерно в 400 километрах к юго-востоку от Вэньчана, скорость ветра вблизи его центра достигает 35 м/с.

В материале уточняется, что, согласно прогнозам, «Матмо» будет двигаться на северо-запад со скоростью 25–30 километров в час, при этом сила ветра может увеличиться до 42–48 метров в секунду, что соответствует сильному тайфуну.

Ранее синоптики прогнозировали, что тайфун «Матмо» накроет Хайнань 5 октября.

Метеорологи зафиксировали формирование тайфуна «Матмо», который приближается к восточному побережью Вьетнама.

Мощный тайфун «Рагаса» ранее ударил по южным районам Китая, где власти эвакуировали около 2 млн человек.