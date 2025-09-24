С юга Китая эвакуировали два млн человек из-за тайфуна «Рагаса»

Tекст: Валерия Городецкая

В провинции Гуандун зарегистрированы рекордные порывы ветра до 67 м/с, что стало максимальным показателем в истории наблюдений, передает РБК.

В результате урагана зафиксированы массовые падения деревьев, разрушения построек и затопления улиц, волны высотой до семи метров повредили набережные и инфраструктуру прибрежных городов. В регионе объявлен высший, первый, уровень погодной опасности. Нарушена работа транспорта, закрыты школы, предприятия и рынки.

До Китая стихия уже прошлась по Тайваню и Филиппинам. На Филиппинах из-за сильных ливней и оползней погибли не менее десяти человек, десятки пропали без вести, около 700 тыс. жителей лишились жилья. На Тайване тайфун унес жизни 17 человек, еще 34 получили травмы. В Гонконге были развернуты 49 пунктов временного размещения, куда обратились более 800 человек. Около тысячи авиарейсов задержаны или отменены, зафиксированы десятки пострадавших.

По оценке Гонконгской обсерватории, «Рагаса» стал самым мощным тайфуном года в Южно-Китайском море и вторым по силе с 1950 года. В тройку сильнейших также вошли тайфуны «Саола» (2023) и «Яги» (2024). Специалисты ожидают постепенное ослабление стихии по мере продвижения вглубь материка.

В июле тайфун «Випха» обрушился на южные берега Китая.