Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
Тайфун «Випха» обрушился на южные берега Китая
На юге Китая тайфун «Випха» достиг побережья города Тайшань, при этом скорость ветра у его центра превышала 100 км/ч.
Тайфун «Випха» обрушился на побережье города Тайшань в провинции Гуандун на юге Китая, передает ТАСС. По данным Центрального телевидения Китая, стихия достигла города вечером, в 18:00 по местному времени (13.00 мск) максимальная сила ветра вблизи центра тайфуна составила 30 метров в секунду.
Сообщается, что тайфун прошел рядом с городом, частично задев его территорию. Городская обсерватория отметила, что эпицентр стихии находился примерно в 90 километрах к юго-западу от Гонконга.
Ранее стало известно о 21 жертве среди пострадавших в результате инцидентов, вызванных тайфуном в Гонконге. Службы экстренного реагирования продолжают устранять последствия разгула стихии. Власти призывают жителей сохранять осторожность и по возможности не покидать дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 1,6 млрд долларов. Аэропорты Шанхая решили отменить все рейсы из-за тайфуна «Бебинка». В Китае в зоне действия супертайфуна «Яги» оказались свыше 1 млн человек.