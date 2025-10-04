Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Полиция в Ростовской области забрала за истязания 11 детей у приемной матери
Правоохранители в городе Шахты Ростовской области забрали 11 несовершеннолетних детей у приемной матери из-за жестокого обращения, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Правоохранители города Шахты Ростовской области изъяли 11 несовершеннолетних детей, в том числе сирот и инвалидов, у приемной матери по подозрению в жестоком обращении, передает РИА «Новости». Уточняется, что уголовное дело в отношении местной жительницы завершено и направлено в суд.
По данным полиции, преступление было выявлено после поступления информации от министерства образования Ростовской области. Совместно с органами опеки сотрудники собрали значительную доказательную базу и допросили всех детей в присутствии педагогов-психологов и законных представителей.
В ходе расследования установлено, что женщина, имея статус приемного родителя на основании договоров с опекой, жестоко обращалась с 11 несовершеннолетними, включая сирот и детей с инвалидностью.
Полицейские оперативно вывели детей из опасных условий и поместили их в специализированное учреждение, где несовершеннолетним оказана необходимая психологическая поддержка. В ГУ МВД отметили, что фигурантке предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.
