Полиция в Ростовской области забрала за истязания 11 детей у приемной матери

Tекст: Вера Басилая

Правоохранители города Шахты Ростовской области изъяли 11 несовершеннолетних детей, в том числе сирот и инвалидов, у приемной матери по подозрению в жестоком обращении, передает РИА «Новости». Уточняется, что уголовное дело в отношении местной жительницы завершено и направлено в суд.

По данным полиции, преступление было выявлено после поступления информации от министерства образования Ростовской области. Совместно с органами опеки сотрудники собрали значительную доказательную базу и допросили всех детей в присутствии педагогов-психологов и законных представителей.

В ходе расследования установлено, что женщина, имея статус приемного родителя на основании договоров с опекой, жестоко обращалась с 11 несовершеннолетними, включая сирот и детей с инвалидностью.

Полицейские оперативно вывели детей из опасных условий и поместили их в специализированное учреждение, где несовершеннолетним оказана необходимая психологическая поддержка. В ГУ МВД отметили, что фигурантке предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело против матери, которая истязала троих детей.

В Ульяновской области арестовали опекуншу за истязания над приемными детьми.

В Башкирии правоохранители освободили 16 несовершеннолетних, которых удерживали силой и подвергали истязаниям в одной из квартир.