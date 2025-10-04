Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Turkish Airlines вывезла активистов флотилии «Сумуд» из Израиля
Из Израиля отправился спецрейс Turkish Airlines, на борту которого находятся активисты флотилии «Сумуд» из Турции и еще 12 стран, ообщил телеканал TRT Haber.
Спецборт авиакомпании Turkish Airlines с задержанными в Израиле активистами международной флотилии «Сумуд» вылетел в Турцию, передает ТАСС. Как сообщили телеканалу TRT Haber, на борту находятся 137 человек, среди которых 36 граждан Турции, а также представители еще 12 стран. Самолет должен прибыть в Стамбул около 15:40 по местному времени.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль 42 судов флотилии, которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа. После операции все участники миссии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции Израиля. Источники в турецком МИД подтвердили, что среди задержанных находились и граждане Турции, включая лиц с двойным гражданством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Израиля перехватили суда «Флотилии стойкости», которые пытались приблизиться к сектору Газа. Организаторы «Флотилии стойкости» обвинили израильские военные корабли в таране одного из своих судов. МИД Израиля сообщил, что члены «Флотилии стойкости» отказались выгрузить гуманитарную помощь для Газы.