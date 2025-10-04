Марочко сообщил о плотном давлении ВС РФ на северные окраины Северска

Российские военные продолжают наступление на широком участке фронта в районе Северска, передает ТАСС. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, практически все северные окраины города находятся под огневым контролем российских сил.

«Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил», – отметил Марочко.

Он пояснил, что удары российских подразделений по северу города ослабляют противника и дают возможность армии России двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но регулярно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики отметили резкое падение эффективности украинских систем ПВО, особенно дальнобойных ЗРК типа Patriot. Российские Вооруженные силы регулярно уничтожают установки Patriot на Украине.

Россия применяет новые модификации дальнобойных ракет против украинских ПВО. За прошедшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.

ВС России обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с двух направлений и формируют огневой карман для ВСУ.