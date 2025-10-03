  • Новость часаКитайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом после распада СССР
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    В США «заморозили» обсуждение помощи Киеву из-за шатдауна
    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    3 октября 2025, 08:12 • Новости дня

    Марочко сообщил об окружении ВС России Дроновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с северо-запада и юго-востока, формируя огневой карман для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что в Дроновке идут бои, ВСУ «очень активно сопротивляются», пытаясь удержать населенный пункт.

    «Наши передовые отряды и авангард обходят Дроновку как с северо-запада, так и с юго-востока. В целом наблюдается картина формирования огневого кармана», – сказал он.

    Марочко предположил, что ВСУ выведут свои подразделения из Дроновки до полного окружения. «Для того, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособных подразделений, им нужно оттягивать войска по направлению населенного пункта Платоновка», – уточнил военный эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в этом городе. Пушилин также сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    2 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    ВСУ дроном передали ВС России координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС.

    Информация была проверена и подтверждена, после чего по этим координатам нанесен удар авиационными бомбами.

    Как уточнили в российских силовых структурах, в результате удара пострадали бойцы не только 15-й бригады, но и недавно переброшенные в этот район военнослужащие 19-го центра спецназначения ВСУ. Известно, что одна из задач этих подразделений заключалась в создании заградительных отрядов для недопущения отступления других солдат ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных в Купянск бойцов 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Под удары также попали пункты управления беспилотниками, уничтожены операторы и техника.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску.

    ВСУ сократили передвижения по Купянску из-за активности дронов.

    Киев заявлял о создании штурмовых бригад, включая подразделение «Кара-Даг» для «захвата Крыма и Донбасса».

    3 октября 2025, 06:27 • Новости дня
    Российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ликвидации группы ГУР Украины в Малых Щербаках среди наемников находился поляк, отличавшийся агрессивными действиями и иррациональным поведением, рассказал боец с позывным «Увар».

    По его словам, польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, находился в неадекватном состоянии и мог быть под действием наркотиков, передает РИА «Новости». События произошли 9 мая 2025 года, когда российские военные уничтожили численно превосходящую группу противника, в составе которой были польский и американский наемники.

    «Увар» рассказал, что один из иностранных наемников был ранен и лежал в траве, крича по-польски и ругая российских бойцов. Он вел длительную перестрелку, выпустив несколько магазинов из автомата, после чего был уничтожен.

    По словам «Увара», украинские боевики в целом вели себя неадекватно и, вероятно, находились под действием запрещенных веществ. Российский военный отметил, что сдаваться они не собирались, а польский наемник стрелял беспорядочно и проявлял агрессию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании. Рожин сообщил о рекордных потерях наемников на Украине. Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников.

    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    Восемь из десяти внешних энерголиний ЗАЭС выведены из строя ударами ВСУ

    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС
    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    3 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сдаче подразделения ВСУ в плен в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение мобилизованных украинских военных добровольно перешло на сторону российских сил в северной части Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев рассказал, что целое подразделение ВСУ сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске, передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделение состояло из мобилизованных украинских солдат, которые добровольно приняли решение сложить оружие.

    Он также подчеркнул, что на купянском направлении действуют не только регулярные части ВСУ, но и значительное число иностранных наемников, которые также попадают в плен к российским военным. По его словам, российские войска продолжают продвигаться по городу, освобождая улицы одну за другой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал, что командир бригады украинских осужденных подвергал бойцов пыткам. Иностранные боевики на линии фронта отличались жестоким и равнодушным поведением к украинским солдатам. Украинские дроны «Баба-яга» бомбили позиции ВСУ, в результате чего страдали собственные бойцы.

    2 октября 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины
    ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 142 беспилотника.

    Всего с начала спец операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 644 беспилотника, 631 ЗРК, 25 327 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО,

    30 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 055 единиц спецтехники, , отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ. За день до этого они поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. А ранее поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.

    2 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Директор ЗАЭС заявил о постоянных обстрелах места повреждения линии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для технического персонала станции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире «России-24».

    По его словам, ВСУ продолжают обстреливать район повреждения линии электроснабжения Запорожской АЭС, из-за чего ремонт невозможен, передает ТАСС.

    Черничукотметил: «Эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника. И для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским техническим персоналом, нужно обеспечение режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ».

    Черничук подчеркнул, что отсутствие внешнего электроснабжения создает угрозу ядерной безопасности, но ситуация остается под полным контролем персонала: станция сейчас работает на аварийных дизель-генераторах, которые способны обеспечивать собственные нужды.

    Он также сообщил, что все энергоблоки находятся в состоянии холодного останова, а запас воды для охлаждения реакторов обеспечен на несколько месяцев, возможно, даже на год. Дизель-генераторы защищены, однако сохраняется риск их повреждения из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Глава региона Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях аварии на станции для Европы. На территории, подконтрольной Киеву, была повреждена линия энергоснабжения Запорожской АЭС.

    3 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбивании ВСУ с улиц в Северске

    В северной части Северска в Донецкой Народной Республике российские бойцы выбили украинские подразделения с двух улиц и заняли новые позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали вытеснять подразделения Вооруженных сил Украины с улиц Донецкой и Партизанской в северной части Северска, передает ТАСС. Марочко сообщил, что российские бойцы выбили украинские силы с первых жилых домов на этих улицах, которые находятся на северной окраине города.

    По его словам, подразделения России продолжают плановое продвижение и закрепляются на новых рубежах и позициях на данном участке. Марочко добавил, что речь идет о самых крайних улицах на севере Северска, и российские военные продолжают удерживать занятые территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    3 октября 2025, 07:25 • Новости дня
    ПВО сбила 20 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, с 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 силами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа. Из них: девять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, три – над территорией Крыма, три – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за день.


    2 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,5 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригад ВСУ возле Новой Сечи, Садков, Спасского и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Охримовкой и Казачьей Лопанью.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и семь складов с материальными средствами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Купянска, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Новоселовки, Дробышево, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три американских бронеавтомобиля HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александро-Калиново ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих и две бронемашины. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноармейска, Торецкого, Родинского, Димитрова, Кутузовки, Красного Лимана и Котлино ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при том составили более 515 военнослужащих, танк, две американские машины пехоты Bradley, бронеавтомобиль «Казак», три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Вишневого Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две бронемашины и пять автомобилей.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Степового, Малой Токмачки Запорожской области и Львово Херсонской области. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих, станция РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Также за последние сутки ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины.

    2 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    В Курской области из-за атаки ВСУ на автомобиль пострадала девушка

    Хинштейн сообщил о ранении девушки после атаки FPV-дрона в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки FPV-дрона на машину в Беловском районе Курской области за медицинской помощью обратилась молодая женщина с осколочными ранениями, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Как сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале, вечером в среду вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. При нападении пострадала 28-летняя девушка.

    По словам губернатора области, женщина получила осколочные ранения правой руки и самостоятельно обратилась в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь, после чего пострадавшая была отпущена домой для амбулаторного лечения. Оперативные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении ночью 85 украинских беспилотников.

    В среду военные уничтожили четыре БПЛА над Курской областью.


    2 октября 2025, 22:36 • Новости дня
    Главком ВСУ поручил усилить ПВО и увеличить экипажи дронов

    Сырский объявил о расширении ПВО и подготовке экипажей для дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В прифронтовых районах Украины будет увеличено число экипажей дронов-перехватчиков и подготовлены новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах, передает ТАСС. Он сообщил, что принято решение увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков и развивать другие методы противодействия беспилотникам.

    «Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», – написал Сырский в своем телеграм-канале.

    По его словам, ВСУ также готовят новые экипажи для выполнения задач по уничтожению беспилотников с использованием вертолетов и легкомоторной авиации. Сырский отметил, что рассматриваются дополнительные способы борьбы с беспилотниками.

    В мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял о стремлении ВСУ получить легкие штурмовики AT-6 и EMB-314 Super Tucano для противодействия беспилотникам. 22 августа основатель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что испытательный центр «Рубикон» Минобороны России уничтожил тысячи единиц техники и беспилотников ВСУ, а также самолеты и экипажи, и призывала брать этот опыт на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

    2 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую с помощью HIMARS

    Стало известно о применении ВСУ HIMARS при обстреле Макеевки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов по Макеевке и Ясиноватой пострадали три мирных жителя, повреждены жилые многоэтажные здания.

    Обстрел Макеевки и Ясиноватой в Донецкой народной республике велся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС. В оперативных службах уточнили: «По Макеевке и Ясиноватой били из РСЗО HIMARS». Сообщается, что удары были нанесены днем.

    В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя. Также повреждены несколько многоквартирных домов в обоих населенных пунктах. Данных о жертвах среди военных или масштабах разрушений пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников.

    Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на Херсонскую область серьезные ранения получил председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, который был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, а позднее скончался от ран.

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

    В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, большинство голосов получит партия экс-премьер-министра Андрея Бабиша, но для формирования правительства ему придется создать коалицию с другими партиями. Бабиш обещает радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Эксперты предупреждают, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, но можно рассчитывать на восстановление испорченных с Россией за последние годы отношений. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

