Премьер Грузии обвинил правительство Германии во лжи

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя в пятницу отказ правительства Германии открыто отвечать на вопросы немецких депутатов, председатель правительства Грузии выразил «сожаление» нынешним положением «бюрократии и парламентаризма в Германии и Европе в целом».

«Двадцать лет назад представить было невозможно, что на вопросы или отвечать не будут, или в ответах будет обман», – сказал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, «когда боятся отвечать на вопросы, значит, процессы нечистые».

«Ложь и туман в ответах правительства Германии бундестагу», – заявил премьер-министр Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии отказалось в ответе на запрос парламентской фракции «АдГ» раскрывать данные о том, какие замеченные в радикализме неправительственные организации и проекты финансирует в Грузии.

Правительство Германии сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».

Также правительство опровергло сообщения о том, что Фишер снимает жилье у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе, хотя ранее это подтверждалось политиком.

Парламентская фракция «АдГ» обратилась к правительству страны с запросом о деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. Партия требует ответы на вопросы, соответствует ли действительности то, что посол арендует собственность у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе. Также «АдГ» интересуется, насколько часто посол Германии встречается с оппозиционерами и с какими целями. «Альтернатива для Германии» также затребовала ответы на вопросы, встречается ли Фишер с властями Грузии и не нарушает ли он Венскую конвенцию.

Ранее Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения.