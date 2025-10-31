Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Премьер Грузии обвинил правительство Германии во лжи
«Лживым и туманным» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответ правительства Германии на запрос парламентской фракции «Адг» о деятельности посла этой страны Петера Фишера в Грузии, в частности, поддержки им радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя в пятницу отказ правительства Германии открыто отвечать на вопросы немецких депутатов, председатель правительства Грузии выразил «сожаление» нынешним положением «бюрократии и парламентаризма в Германии и Европе в целом».
«Двадцать лет назад представить было невозможно, что на вопросы или отвечать не будут, или в ответах будет обман», – сказал он.
По словам Ираклия Кобахидзе, «когда боятся отвечать на вопросы, значит, процессы нечистые».
«Ложь и туман в ответах правительства Германии бундестагу», – заявил премьер-министр Грузии.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии отказалось в ответе на запрос парламентской фракции «АдГ» раскрывать данные о том, какие замеченные в радикализме неправительственные организации и проекты финансирует в Грузии.
Правительство Германии сообщило, что, назвав эти НПО, «подвергнет значительному риску как эти организации, так и работающих в них».
Также правительство опровергло сообщения о том, что Фишер снимает жилье у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе, хотя ранее это подтверждалось политиком.
Парламентская фракция «АдГ» обратилась к правительству страны с запросом о деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. Партия требует ответы на вопросы, соответствует ли действительности то, что посол арендует собственность у одного из лидеров грузинской оппозиции Мамуки Хазарадзе. Также «АдГ» интересуется, насколько часто посол Германии встречается с оппозиционерами и с какими целями. «Альтернатива для Германии» также затребовала ответы на вопросы, встречается ли Фишер с властями Грузии и не нарушает ли он Венскую конвенцию.
Ранее Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения.