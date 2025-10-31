Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Суд признал банкротом бывшего главу «Капитал Перестрахование» Джениа
Арбитражный суд Москвы признал экс-гендиректора «Капитал Перестрахование» (дочернюю компанию «Росгосстраха») Даура Джениа банкротом, говорится в материалах суда.
Суд вынес решение о реализации имущества Джениа, после заявления от «Росгосстраха», передает РИА «Новости».
Ранее страховая компания пыталась взыскать около 1,1 млрд рублей убытков в арбитраже из-за сделки, по которой «Капитал Ре» передал 100% долей компании «Медис» в уставный капитал «РГС Мед-Инвест» бывшему владельцу «Росгосстраха» Даниле Хачатурову. Взамен «Капитал Ре» получил лишь 3,9% в «РГС Мед-Инвест».
Арбитражный суд отмечал, что «Медис» принадлежали прибыльные активы, но полученная 3,9%-ная доля не предоставила «Капитал Ре» значимых корпоративных прав или реальной ценности.
В марте 2024 года Джениа заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями, также был удовлетворен гражданский иск ПАО СК «Росгосстрах» к нему на 1,2 млрд рублей.