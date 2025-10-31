Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Соцфонд объяснил правила ежемесячного перерасчета пенсий
Каждый месяц планово проводится перерасчет для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кто получил I группу инвалидности, заявили в Соцфонде.
Ежемесячный перерасчет пенсий касается не всех пенсионеров, а только определенных категорий граждан, разъяснил Соцфонд в Telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что сообщения о «повышении пенсий в определенном месяце» часто путают с общей индексацией, однако речь идет о плановой корректировке выплат для тех, у кого изменились жизненные обстоятельства, такие как достижение возраста 80 лет или присвоение I группы инвалидности.
Увеличение касается фиксированной выплаты, которая является частью страховой пенсии. На 2025 год ее размер составляет 8 907 рублей. С момента достижения пенсионером 80-летия эта сумма удваивается до 17 815 рублей, оформление дополнительных заявлений не требуется.
Также перерасчет производится при установлении I группы инвалидности и применяется со дня получения такого статуса. Тем пенсионерам, которые уже имеют максимальный размер выплаты (например, и по возрасту, и по инвалидности), повторное увеличение не назначается.
В Социальном фонде подчеркнули, что подобные сообщения в СМИ – лишь отражение плановой работы по перерасчету пенсий в связи с изменением жизненных обстоятельств у отдельных получателей, а не дополнительная индексация для всех.
