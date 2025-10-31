Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.