    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    31 октября 2025, 05:44 • Новости дня

    Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушная гавань города Волгограда работает в штатном режиме, ограничения сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов вечером четверга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией.

    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Минобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
    @ HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей с Украины, в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Соответствующий приказ получен Минобороны России.

    «Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что российское командование готово, если потребуется, на срок от пяти до шести часов прекратить боевые действия в данных районах для организации безопасных коридоров въезда и выезда журналистов при гарантиях безопасности как для представителей СМИ, так и для российских военнослужащих.

    Ранее Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы неуязвимости и внезапности «Посейдона»

    Эксперт Джерелиевский назвал глубину и скорость главными преимуществами «Посейдона»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине, рассказал аналитик Борис Джерелиевский.

    «Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, там находиться сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям», – заявил Джерелиевский телеканалу «360».

    По его словам, основное преимущество заключается в сочетании большой глубины погружения и высокой скорости, что существенно затрудняет раннее обнаружение дрона. В отличие от обычных баллистических ракет и подлодок, «Посейдон» может действовать автономно и долгое время оставаться незаметным в морских глубинах.

    На заключительном этапе маневра аппарата возможен резкий набор скорости, что делает дрон особенно опасным для потенциальных противников. В открытых источниках обсуждается способность «Посейдона» создавать радиоактивное цунами, способное уничтожить береговую инфраструктуру, порты и военно-морские базы.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня.

    30 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о незначительных повреждениях отелей на востоке Кубы после урагана, массовых жалоб от российских туристов не зарегистрировано.

    Как передает ТАСС, в провинции Ольгин на востоке Кубы были зафиксированы небольшие повреждения отелей, которые не относятся к числу популярных объектов среди туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что массовые туристические центры острова, такие как Гавана и Варадеро, практически не пострадали от урагана «Мелисса».

    По словам представителей РСТ, «основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами». Администрация уверяет, что востребованные у россиян курорты на Кубе работают в штатном режиме.

    О повреждении отеля Brisas Guardalavaca Hotel с российскими туристами сообщил ранее Telegram-канал Shot. По их информации, фасад гостиницы был поврежден, на пляже и в бассейне зафиксировано загрязнение воды, а также вырванные с корнем пальмы. Однако в РСТ подчеркнули: «Жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало».

    Плановые рейсы для доставки россиян на остров продолжают прилетать по расписанию. Ожидается очередной самолет с туристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити, где за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов. Ураган «Мелисса» набрал силу при подходе к восточному побережью Кубы, принеся в Сантьяго-де-Куба штормовой ветер и почти 90 мм осадков.

    30 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    СК: В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили о пресечении подготовки террористического акта и захвата заложников в одном из пенитенциарных учреждений региона.

    Подозреваемый является сторонником признанной террористической организации и в период с апреля по июль 2025 года разрабатывал план нападения на сотрудников учреждения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Следователи отметили, что по этому факту в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

    «По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», – отметили в ведомстве.

    В сентябре ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе.

    До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.

    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    30 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Швецию из-за страховок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Швеции ужесточили требования к оформлению медицинских страховок для граждан России, сообщили в посольстве России в Стокгольме.

    В диппредставительстве сообщили, что с сентября этого года увеличилось число случаев отказа во въезде россиян в Швецию и даже аннулирования действующих шенгенских виз, передает ТАСС.

    Причиной стало то, что шведские власти считают российские страховые полисы недостаточными для покрытия всех возможных медицинских рисков.

    «Такой подход полностью соответствует заявлениям официальных шведских представителей о намерении максимально затруднить поездки граждан Российской Федерации в Европу в рамках намерения наращивать санкционное давление на Россию», – заявили в посольстве.

    Дипломаты рекомендуют россиянам заранее оформлять медицинские страховки, которые действуют в странах Шенгенского договора, и внимательно изучать требования пограничников непосредственно перед выездом. На сайте посольства Швеции в Москве указано, что принимаются только полисы, оформленные зарубежными страховыми компаниями.

    Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС писала, что Еврокомиссия разрабатывает единые правила, которые обяжут все страны – члены Евросоюза одинаково ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам.

    Эксперт по туризму Майя Котляр в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам.

    31 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Выживший при покушении офицер принял в суде извинения от исполнителя теракта

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший летом 2024 года в результате взрыва на Синявинской улице офицер Минобороны заявил в суде о прощении обвиняемого, несмотря на тяжелые последствия для здоровья после покушения и угрозу жизни супруги.

    Офицер Минобороны, пострадавший в результате взрыва на Синявинской улице летом 2024 года, принял извинения обвиняемого Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает «Коммерсантъ». Его супруга, также получившая серьезные ранения, заявила о таком же решении.

    Следствие установило, что целью преступников было устрашение граждан и дискредитация деятельности российских властей, а также попытка повлиять на ход спецоперации. Первоначально злоумышленники планировали взорвать автомобиль следователя по особо важным делам, но затем переключились на военного, под чью машину установили взрывное устройство.

    Исполнителем взрыва стал Евгений Серебряков, который после нападения попытался скрыться в Турции, но был задержан и экстрадирован в Россию.

    На первом заседании суда Серебряков попросил прощения у шести из восьми пострадавших, включая военного и его супругу. В ходе допроса офицер подтвердил судье свое согласие принять извинения, подчеркнув, что это его личное решение.

    Жена также указала на страдания, причиненные не только ее семье, в которой могли остаться сиротами четверо детей, но и семье обвиняемого, однако согласилась простить.

    Четверо владельцев поврежденных в результате теракта автомобилей отказались принимать извинения подсудимого, чья вина в совершении преступления была признана им самим.

    Мнение потерпевших будет учтено при вынесении приговора. Согласно оценке экспертов, у Серебрякова выявлены психические проблемы, однако его признали вменяемым. Приговор может быть оглашен в конце ноября, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков был внесен в список террористов и экстремистов.

    В материалах дела указано, что покушавшегося на военного Серебрякова завербовали в игре Mobile Legends.

    30 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Средства ПВО России уничтожили 30 беспилотников ВСУ за четыре часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные расчеты средств противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников днем в четверг, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты в период с 11.00 до 15.00 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    По информации Минобороны, 11 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, десять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Курской области, один – над территорией Калужской области и один над акваторией Черного моря.

    Напомним, над Россией нейтрализовали 170 украинских дронов за ночь.

    30 октября 2025, 09:12 • Новости дня
    В Москву прибыл первый за восемь лет поезд из Алма-Аты

    Tекст: Вера Басилая

    После восьмилетнего перерыва в Москву прибыл первый поезд с пассажирами из Алма-Аты, прямое железнодорожное сообщение между городами было возобновлено впервые с 2017 года.

    В Москву прибыл первый пассажирский поезд из Алма-Аты после восьмилетнего перерыва. Прямое железнодорожное сообщение между городами было возобновлено впервые с 2017 года. Новое расписание подразумевает движение беспересадочных вагонов между Алма-Атой и Москвой, передает РИА «Новости».

    Поезд прибыл на Московский Павелецкий вокзал утром в четверг. Пассажиры смогли отправиться в путь из Алма-Аты 26 октября, а время в дороге составляет примерно три с половиной суток. Поезд совершает остановки с возможностью посадки и высадки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

    Отмечается, что из Москвы эти же беспересадочные вагоны будут отправляться в Алма-Ату 30 октября.

    В понедельник сообщалось, что пассажирский поезд отправился по маршруту Алма-Ата – Москва.

    РЖД сообщили, что беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновлено после восьмилетнего перерыва.

    30 октября 2025, 21:23 • Новости дня
    Эксперт: ИИ не сможет заменить сантехников и парикмахеров

    Эксперт Обуховский назвал профессии, которые невозможно заменить ИИ

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий, затрагивая рядовые специальности, но есть сферы, где ИИ пока не в силах заменить собой человека.

    Обуховский заявил, что под угрозой окажутся те профессии, чей функционал сводится к шаблонным, повторяющимся операциям с массивами данных, например, бухгалтеры и операционисты, копирайтеры seo-контента и переводчики.

    Искусственный интеллект не отнимет работу у всех в один день, но будет безжалостно сокращать количество профессий для человека, так как задача, для решения которой раньше требовался отдел специалистов, теперь будет по силам связке «нейросеть + один специалист-куратор», объяснил он изданию «Республика Татарстан».

    «Но есть целый ряд сфер, где без человеческого участия не обойтись никогда. Это сферы, где требуются эмпатия, проявление нестандартного мышления, физическая сила и навыки. Например, медицина не обойдется без врачей, для которых ИИ – помощник, но не конкурент. Да, он может проанализировать снимок, найти отклонение, но поставить окончательный диагноз, учитывая сотни нюансов в состоянии пациента, – нет», – добавил Обуховский.

    Эксперт уточнил, что за пределами риска от возможностей ИИ окажутся педагоги, сиделки, няни, психологи, парикмахеры, так как их работа строится на живом, доверительном общении и понимании человеческих эмоций.

    «Не стоит бояться потерять работу и «мастерам на все руки»: сантехникам, электрикам, уборщикам», – резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава «Сбера» Герман Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. При этом президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком. В сентябре министр финансов Антон Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека.

    30 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.

    Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

    Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание.

    30 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Глава TotalEnergies признал убытки после отказа от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания прекратила закупки российской нефти с конца 2022 года и понесла дополнительные убытки по сравнению с другими энергетическими компаниями.

    «TotalEnergies, как вы знаете, прекратила торговлю российской нефтью с конца 2022 года. В некоторых случаях мы сами себя наказывали по сравнению с другими компаниями», – заявил он, передает ТАСС.

    Пуянне подчеркнул, что это решение соответствовало соблюдению санкций против России, несмотря на финансовые потери компании.

    В сентябре США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

    30 октября 2025, 18:10 • Новости дня
    Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Россия примет жесткие меры в ответ на возможную экспроприацию ее суверенных активов.

    По словам Захаровой, любые незаконные действия Еврокомиссии или европейских стран по присвоению российских средств Москва будет рассматривать как грабеж, передает ТАСС.

    «Не намерены и не будем заранее раскрывать конкретные планы ответных мер на случай экспроприации суверенных активов, – сказала дипломат. – Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права».

    Захарова подчеркнула, что действия России будут выверенными и направленными исключительно на компенсацию нанесенного ущерба, а экспроприаторам будет дан гарантированный и болезненный ответ, исходя из принципа взаимности.

    Агентство Reuters сообщало, что власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    30 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    На Урале шеф-повар признался в убийстве бизнесмена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на почве финансовых разногласий между шеф-поваром и бизнесменом в Белоярском районе закончился убийством.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, обвинение в убийстве было предъявлено 30-летнему жителю Белоярского района, который работал шеф-поваром кафе, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, в ночь на 25 октября 2025 года обвиняемый, находясь у себя дома в одном из сел Белоярского района, поссорился со своим знакомым – местным бизнесменом. Во время ссоры он вооружился топором и ударил оппонента по голове, в результате чего тот скончался на месте.

    Следствие полагает, что трагедия произошла во время совместного распития спиртного. После убийства шеф-повар попытался уничтожить улики: забрал автомобиль погибшего и спрятал его в другом месте, потом вывез тело из населенного пункта и спрятал его у трассы, после чего избавился и от орудия преступления.

    По данным СМИ, жертвой стал 49-летний Ильгар Х. Его родственники обратились за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт», который сначала обнаружил автомобиль с кровью, а затем и тело предпринимателя.

    Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый сначала отрицал вину, но во время допроса с применением полиграфа признался в преступлении.

    «Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 километрах от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашел главную улику, обложил ее несколькими автомобильными покрышками. Ладу, на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навел порядок и на месте расправы. Причиной ссоры стали их совместные финансовые дела», – сообщил Горелых.

    В сентябре в Москве мужчина убил знакомого с инвалидностью 170 ударами ножа и топора.

