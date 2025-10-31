Аварийное отключение электричества произошло в Мытищах

Аварийное отключение электричества в Мытищах затронуло более десяти домов

Tекст: Катерина Туманова

«Улица Тенистый бульвар, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23. Произошло аварийное отключение электроснабжения. Ведутся аварийно-ремонтные работы. Автоцистерна с водой установлена по адресу Тенистый бульвар, 6», – сказано в посте.

Через несколько часов, в 22.08, жителей Мытищ известили о том, что восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений, ведется подключение водозаборного узла.

«Работы по восстановлению электроснабжения МКД продолжаются. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сказано в сообщении.

Также в канале размещен так называемый кружок – короткое видео, которое показывает работу ремонтных бригад. Закадровый голос сообщает, что были повреждены две кабельные линии.

«Есть подтопления там, где были обнаружены повреждения кабелей, ведется откачка воды, после чего специалисты приступят к восстановлению кабеля», – добавили там.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты одобрили в первом чтении законопроект о штрафах для организаций за несвоевременное устранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения перед отопительным сезоном.