Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.3 комментария
Путин прислал венок на церемонию прощания с Мацегорой
Путин и Лавров направили венки на церемонию прощания с послом Мацегорой
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с российским послом в КНДР Александром Мацегорой, скончавшимся на 71-м году жизни.
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с послом России на КНДР Александром Мацегорой, сообщает ТАСС.
Венки также были направлены министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российскими дипломатами, а в траурной церемонии приняли участие сотрудники посольства России на КНДР.
Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. С декабря 2014 года он занимал должность посла и способствовал развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР.
Прощание с дипломатом прошло в Москве в Центральной клинической больнице, передает ТАСС. Проститься с Александром Мацегорой пришли десятки людей, среди которых были замглавы МИД РФ Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров и другие коллеги и друзья.
Присутствующие отметили профессионализм Мацегоры и его вклад в укрепление связей между двумя странами.
Ранее посольство России в КНДР назначило дату и место прощания с послом Александром Мацегорой.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования и посетил российскую дипмиссию в Пхеньяне.
Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования семье посла и отметил его значительный вклад в развитие отношений между Россией и КНДР.