Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

Tекст: Олег Исайченко

«Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

«Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

«Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).