Депутат Рады опубликовал пункты обсуждаемого Украиной и ЕС плана урегулирования

Депутат Рады Гончаренко опубликовал пункты обсуждаемого с ЕС плана урегулирования

Tекст: Вера Басилая

Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о публикации 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

По его словам, документ состоит из двух фаз: сначала прекращение огня, затем переговоры.

В предложениях плана значится, что о завершении конфликта должно быть объявлено в течение суток после принятия соглашения.

Также в документе предусмотрено создание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа. На этапе переговоров стороны должны согласовать линию соприкосновения, а также создать зоны безопасности, мониторинг в которых будет осуществлять «многонациональная гражданская миссия».

План подразумевает запуск прямого диалога между Россией и Украиной для «усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий». Гончаренко отметил, что в тексте содержатся также положения о гарантиях безопасности, однако детали этих мер пока не разглашаются.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства и Украина разрабатывают 12-пунктовый план мирного урегулирования по нынешней линии фронта. Контроль за реализацией соглашения отводится совету, который возглавит Дональд Трамп.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине похожи на попытки выиграть время.

В МИД отметили, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза по возможному прекращению огня на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.