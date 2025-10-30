Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Гумерова начала наставничество в конкурсе «Лидеры России Политика»
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова начала работу в качестве наставника конкурса «Лидеры России. Политика».
Об этом Гумерова сообщила в своем Telegram-канале. Она отметила, что совместно с коллегами из администрации президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы начала работу в качестве наставника конкурса «Лидеры России. Политика».
Конкурс организован по поручению президента Владимира Путина и призван стать частью системы социальных лифтов и поддержки талантливых людей страны. Организатором является Президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Гумерова уже провела встречи с руководителем центра «Мой бизнес», фонда поддержки предпринимателей Наталией Борисовой из Севастополя, а также с руководителем Всероссийского студенческого корпуса спасателей Российской Федерации Евгением Козеевым.
«Рада делиться накопленным опытом, знаниями и помогать раскрывать потенциал будущих лидеров России», – заявила Гумерова.