Суд отправил миллиардера Сулейманова в СИЗО до декабря по делу об убийстве
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для миллиардера Ибрагима Сулейманова сроком на два месяца.
Он останется в СИЗО до 2 декабря по делу об убийстве, передает ТАСС.
Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме по просьбе представителей СК. «Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», – зачитал постановление судья Тимур Вахрамеев.
По данным следствия, Сулейманов подозревается в организации двух убийств. Защита миллиардера планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.
Напомним, Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.