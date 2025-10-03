  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Миллиардер Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    «Нафтогаз» признал невозможность газовой независимости Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    24 комментария
    3 октября 2025, 13:14 • Новости дня

    Кимаковский сообщил о входе российских войск в Звановку под Северском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения зашли в село Звановка возле Северска, что ускоряет формирование полукольца вокруг населенного пункта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные вошли в село Звановка к югу от Северска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске к Северску групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский рассказал, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбивании ВСУ с улиц в Северске

    В северной части Северска в Донецкой Народной Республике российские бойцы выбили украинские подразделения с двух улиц и заняли новые позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали вытеснять подразделения Вооруженных сил Украины с улиц Донецкой и Партизанской в северной части Северска, передает ТАСС. Марочко сообщил, что российские бойцы выбили украинские силы с первых жилых домов на этих улицах, которые находятся на северной окраине города.

    По его словам, подразделения России продолжают плановое продвижение и закрепляются на новых рубежах и позициях на данном участке. Марочко добавил, что речь идет о самых крайних улицах на севере Северска, и российские военные продолжают удерживать занятые территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 06:27 • Новости дня
    Российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ликвидации группы ГУР Украины в Малых Щербаках среди наемников находился поляк, отличавшийся агрессивными действиями и иррациональным поведением, рассказал боец с позывным «Увар».

    По его словам, польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, находился в неадекватном состоянии и мог быть под действием наркотиков, передает РИА «Новости». События произошли 9 мая 2025 года, когда российские военные уничтожили численно превосходящую группу противника, в составе которой были польский и американский наемники.

    «Увар» рассказал, что один из иностранных наемников был ранен и лежал в траве, крича по-польски и ругая российских бойцов. Он вел длительную перестрелку, выпустив несколько магазинов из автомата, после чего был уничтожен.

    По словам «Увара», украинские боевики в целом вели себя неадекватно и, вероятно, находились под действием запрещенных веществ. Российский военный отметил, что сдаваться они не собирались, а польский наемник стрелял беспорядочно и проявлял агрессию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании. Рожин сообщил о рекордных потерях наемников на Украине. Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сдаче подразделения ВСУ в плен в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение мобилизованных украинских военных добровольно перешло на сторону российских сил в северной части Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев рассказал, что целое подразделение ВСУ сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске, передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделение состояло из мобилизованных украинских солдат, которые добровольно приняли решение сложить оружие.

    Он также подчеркнул, что на купянском направлении действуют не только регулярные части ВСУ, но и значительное число иностранных наемников, которые также попадают в плен к российским военным. По его словам, российские войска продолжают продвигаться по городу, освобождая улицы одну за другой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал, что командир бригады украинских осужденных подвергал бойцов пыткам. Иностранные боевики на линии фронта отличались жестоким и равнодушным поведением к украинским солдатам. Украинские дроны «Баба-яга» бомбили позиции ВСУ, в результате чего страдали собственные бойцы.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли позиции в селе Полтавка в Запорожской области, а севернее населенного пункта освобождено более 3,5 кв. км территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска закрепились в селе Полтавка в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 кв. километров».

    Рогов отметил, что бои за освобождение села продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур. Минобороны отчиталось об успехах российских войск на фронте.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 07:25 • Новости дня
    ПВО сбила 20 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, с 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 силами ПВО уничтожены 20 украинских БПЛА самолетного типа. Из них: девять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, три – над территорией Крыма, три – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за день.


    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ перебросили механизированный батальон к Красноармейску для штурма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третий механизированный батальон ВСУ был направлен в район Красноармейска для усиления штурмовых подразделений, участвующих в боях на данном направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ передало 3-й механизированный батальон с сумского направления в распоряжение командующего штурмовыми войсками Украины у Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам источника в российских силовых структурах, личный состав 158-й отдельной механизированной бригады направлен для доукомплектования так называемых «мясных штурмовых групп» на покровском направлении. Также за прошедшие сутки украинская армия провела три контратаки на сумском направлении, в районе Садков, силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Кроме того, противник атаковал в лесных массивах возле Константиновки и Алексеевки при поддержке штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады. Все атаки были отражены благодаря комплексному огневому поражению, что отметил собеседник агентства. Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности на территории Харьковской и Сумской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в этом городе. Пушилин также сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 22:36 • Новости дня
    Главком ВСУ поручил усилить ПВО и увеличить экипажи дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В прифронтовых районах Украины будет увеличено число экипажей дронов-перехватчиков и подготовлены новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах, передает ТАСС. Он сообщил, что принято решение увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков и развивать другие методы противодействия беспилотникам.

    «Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», – написал Сырский в своем телеграм-канале.

    По его словам, ВСУ также готовят новые экипажи для выполнения задач по уничтожению беспилотников с использованием вертолетов и легкомоторной авиации. Сырский отметил, что рассматриваются дополнительные способы борьбы с беспилотниками.

    В мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял о стремлении ВСУ получить легкие штурмовики AT-6 и EMB-314 Super Tucano для противодействия беспилотникам. 22 августа основатель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что испытательный центр «Рубикон» Минобороны России уничтожил тысячи единиц техники и беспилотников ВСУ, а также самолеты и экипажи, и призывала брать этот опыт на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    Марочко сообщил об окружении ВС России Дроновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с северо-запада и юго-востока, формируя огневой карман для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что в Дроновке идут бои, ВСУ «очень активно сопротивляются», пытаясь удержать населенный пункт.

    «Наши передовые отряды и авангард обходят Дроновку как с северо-запада, так и с юго-востока. В целом наблюдается картина формирования огневого кармана», – сказал он.

    Марочко предположил, что ВСУ выведут свои подразделения из Дроновки до полного окружения. «Для того, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособных подразделений, им нужно оттягивать войска по направлению населенного пункта Платоновка», – уточнил военный эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в этом городе. Пушилин также сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую с помощью HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов по Макеевке и Ясиноватой пострадали три мирных жителя, повреждены жилые многоэтажные здания.

    Обстрел Макеевки и Ясиноватой в Донецкой народной республике велся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, передает ТАСС. В оперативных службах уточнили: «По Макеевке и Ясиноватой били из РСЗО HIMARS». Сообщается, что удары были нанесены днем.

    В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя. Также повреждены несколько многоквартирных домов в обоих населенных пунктах. Данных о жертвах среди военных или масштабах разрушений пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников.

    Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ на Херсонскую область серьезные ранения получил председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, который был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, а позднее скончался от ран.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Tекст: Евгения Караваева

    Над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа за два часа.

    Силы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Черным морем, сообщило Минобороны в Telegram.

    В ведомстве уточнили: «2 октября в период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над двумя регионами России за девять с половиной часов.

    А в пожаре после атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли женщина и ребенок.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 01:26 • Новости дня
    Москальковой передали список политзаключенных Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Кузнецов предоставил омбудсмену Москальковой список из 56 политзаключенных, которых осудили на Украине, преимущественно по обвинению в госизмене.

    Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой верифицированный список из 56 политзаключенных, находящихся на Украине, передает ТАСС.

    В их отношении чаще всего применялась статья 111 УК Украины о госизмене. Кузнецов отметил, что основная часть политзаключенных – мужчины, а больше всего обращений поступает из Днепропетровской области, куда, по его словам, сотрудники СБУ вывозили жителей Донбасса.

    Обращения составляются на основании сообщений от родственников заключенных и данных из украинской судебной системы. Кузнецов добавил, что такие списки формируются и передаются омбудсмену каждую неделю.

    Он подчеркнул, что работа по верификации данных продолжается для будущих обменов, и призвал родных политзаключенных обращаться к нему через Telegram.

    В рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в июле, Россия и Украина уже произвели обмен: возвращены 185 российских военных, а также 20 гражданских лиц, которых удерживали на Украине.

    Взамен переданы 185 пленных украинских военнослужащих. Кузнецов сообщил, что Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для последующих обменов. Он напомнил, что его аппарат взаимодействовал с украинским омбудсменом Лубинцом, посещая пленных перекрестно.

    По данным штаба Захара Прилепина, на Украине остаются до 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных. С 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за поддержку России. Эти сведения основаны на исследовании рабочей группы под руководством бывшего политзаключенного Павла Волкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень задержанных и осужденных на Украине за политическую или религиозную деятельность, который включает известных личностей.

    Верифицированный список из восьми политзаключенных на Украине был сформирован по инициативе штаба Прилепина и направлен Татьяне Москальковой. Татьяна Москалькова призвала все страны мира решительно осудить преступные действия украинских властей по отношению к российским военнопленным.

    Комментарии (0)
