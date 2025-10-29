России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».6 комментариев
Суд назначил лидеру «Пасеки» Медведкину 15 лет за убийство
Измайловский суд огласил приговор основателю музыкального коллектива, признав его виновным по делу о гибели и покушении на двух предпринимателей.
Измайловский суд Москвы вынес решение в отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщает ТАСС. Суд признал Медведкина виновным в убийстве бывшего генерального директора фирмы «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и в покушении на жизнь учредителя этой же компании Арсения Щельцина.
«Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии», – заявил представитель суда. Приговор предусматривает отбывание срока в колонии строгого режима.
Инцидент привел к возбуждению уголовного дела сразу по двум эпизодам: убийство и покушение на убийство. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, после чего был оглашен вердикт и вынесен приговор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин может получить наказание в виде 17 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-гендиректора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова.
Городской суд Петербурга отклонил апелляцию защиты и подтвердил заочный приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году.
В Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила его ножом в шею во время ссоры, музыкант водил знакомство с другим рэпером – Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.