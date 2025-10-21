С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Обвинение затребовало для лидера «Пасеки» 17 лет по делу об убийстве
Основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин может получить наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве экс-гендиректора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова.
Прокурор на заседании Измайловского суда Москвы попросила признать Романа Медведкина виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, передает ТАСС.
Сам Медведкин признал вину, однако пояснил, что действовал в состоянии аффекта, защищая свою девушку от двух мужчин, которые напали на них. Он сообщил суду, что вынужден был использовать нож для обороны.
Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 9 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в Москве. Словесный конфликт между двумя компаниями перерос в потасовку, в ходе которой обвиняемый нанес нескольким мужчинам множественные удары ножом. В результате один мужчина скончался, второй был доставлен в больницу.
В прокуратуре уточнили, что учредитель ООО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин получил не менее трех ножевых ранений в область туловища и был госпитализирован. После совершения преступления подозреваемый скрылся, но позднее был задержан. Им оказался музыкант и композитор Роман Медведкин, основатель коллектива «Пасека».
Медведкина поместили под стражу по делу об убийстве Щельцина в июне 2024 года.