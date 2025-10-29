России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».0 комментариев
Вспышки из активного центра 4246 Солнца сдвинулись ближе к Земле
Лаборатория РАН сообщила о возмущениях на Земле из-за Солнца
Очаг мощной активности на Солнце, находившийся на обратной стороне диска, уже на следующей неделе может начать оказывать воздействие на Землю, сообщили ученые.
Вспышки из активного центра 4246, который вскоре появится на видимой стороне Солнца, могут начать влиять на Землю уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Сейчас на обратной стороне Солнца зафиксированы мощные взрывы, что указывает на высокую активность в центре, недавно перешедшем на невидимую сторону светила.
За последние десять дней с солнечного центра 4246 наблюдались несколько вспышек самого высокого класса X, одна из которых 22 октября могла достичь мощности X10. Несмотря на то, что сам регион сейчас не виден с Земли, выбросы вещества фиксируются космическими телескопами и коронографами – их траектория явно указывает на перемещение центра вдоль поверхности Солнца.
Последний крупный взрыв ночью привёл к выбросу плазмы уже влево от Солнца, что свидетельствует о скором появлении активного центра 4246 на видимой части светила, предположительно в субботу. Тогда возникшие процессы станут доступны для наблюдения с Земли, и примерно через пять-семь дней начнут ощутимо воздействовать на нашу планету, если активность сохранится.
Ранее в среду ученые сообщили о возможности слабых магнитных бурь на Земле 29 октября.
Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии накануне предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1.