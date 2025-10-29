Вспышки из активного центра 4246 Солнца сдвинулись ближе к Земле

Лаборатория РАН сообщила о возмущениях на Земле из-за Солнца

Tекст: Мария Иванова

Вспышки из активного центра 4246, который вскоре появится на видимой стороне Солнца, могут начать влиять на Землю уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Сейчас на обратной стороне Солнца зафиксированы мощные взрывы, что указывает на высокую активность в центре, недавно перешедшем на невидимую сторону светила.

За последние десять дней с солнечного центра 4246 наблюдались несколько вспышек самого высокого класса X, одна из которых 22 октября могла достичь мощности X10. Несмотря на то, что сам регион сейчас не виден с Земли, выбросы вещества фиксируются космическими телескопами и коронографами – их траектория явно указывает на перемещение центра вдоль поверхности Солнца.

Последний крупный взрыв ночью привёл к выбросу плазмы уже влево от Солнца, что свидетельствует о скором появлении активного центра 4246 на видимой части светила, предположительно в субботу. Тогда возникшие процессы станут доступны для наблюдения с Земли, и примерно через пять-семь дней начнут ощутимо воздействовать на нашу планету, если активность сохранится.

Ранее в среду ученые сообщили о возможности слабых магнитных бурь на Земле 29 октября.

Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии накануне предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1.