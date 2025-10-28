Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Ученые предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1
Ученые РАН предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1
В конце октября ожидается рост геомагнитной активности, вероятность слабых магнитных бурь на планете во вторник и среду превышает 70%, отметили ученые.
Вероятность возникновения слабых магнитных бурь на Земле 28 октября составляет 75%, а 29 октября – 70%, передает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Прогноз основан на оценке активности солнечного ветра и текущего состояния магнитосферы.
Уровень возможных возмущений не превышает Кр 5, что соответствует самой низкой ступени по международной шкале – G1. Эта категория считается слабо выраженной и не вызывает существенных последствий для технических систем и здоровья людей.
В настоящее время наблюдений магнитных бурь нет, магнитосфера Земли остается стабильной и спокойной. Уточняется, что речь идет о кратковременных переменах, а не о продолжительных или интенсивных событиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 октября Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца. В тот же день на Земле началась третья за октябрь магнитная буря.