Ученые предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1

Ученые РАН предупредили о предстоящих магнитных бурях уровнем до G1

Tекст: Мария Иванова

Вероятность возникновения слабых магнитных бурь на Земле 28 октября составляет 75%, а 29 октября – 70%, передает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Прогноз основан на оценке активности солнечного ветра и текущего состояния магнитосферы.

Уровень возможных возмущений не превышает Кр 5, что соответствует самой низкой ступени по международной шкале – G1. Эта категория считается слабо выраженной и не вызывает существенных последствий для технических систем и здоровья людей.

В настоящее время наблюдений магнитных бурь нет, магнитосфера Земли остается стабильной и спокойной. Уточняется, что речь идет о кратковременных переменах, а не о продолжительных или интенсивных событиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 октября Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца. В тот же день на Земле началась третья за октябрь магнитная буря.