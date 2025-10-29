России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».0 комментариев
Глава МО Бельгии запросил средства для борьбы с дронами
Министр обороны Бельгии Тео Франкен выступил с требованием выделить финансирование после выявления новых беспилотников над стратегической авиабазой в стране.
Франкен сообщил газете Sudinfo, что срочно обратился за финансированием для приобретения средств противодействия дронам, передает РИА «Новости». Такое решение стало реакцией на повторное обнаружение беспилотников над авиабазой страны, когда у военных не оказалось технической возможности перехватить эти аппараты.
По словам министра, начиная с ночи на 25 октября и повторно в ночь на 28 октября, от четырех до пяти дронов были замечены над военной базой в Марше-ан-Фамен. Ранее, 10 октября, Франкен рассказывал о пролете около 15 беспилотников над авиабазой Эльзенборн.
«Что очень позитивно, так это то, что новый метод работы, введенный генералом Фредериком Вансиной, сработал: военные смогли обнаружить беспилотники и напрямую передать информацию. Проблема в том, что нужны средства, чтобы сбить их прямо с базы. Однако на данный момент у нас ничего нет», – подчеркнул Франкен.
Министр добавил, что уже подготовил необходимый план, который сейчас рассматривает совет министров. Франкен выразил надежду, что финансирование на закупку средств противодействия дронам будет выделено в срочном порядке уже на следующей неделе.
