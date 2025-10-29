Глава МО Бельгии запросил средства для борьбы с дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франкен сообщил газете Sudinfo, что срочно обратился за финансированием для приобретения средств противодействия дронам, передает РИА «Новости». Такое решение стало реакцией на повторное обнаружение беспилотников над авиабазой страны, когда у военных не оказалось технической возможности перехватить эти аппараты.

По словам министра, начиная с ночи на 25 октября и повторно в ночь на 28 октября, от четырех до пяти дронов были замечены над военной базой в Марше-ан-Фамен. Ранее, 10 октября, Франкен рассказывал о пролете около 15 беспилотников над авиабазой Эльзенборн.

«Что очень позитивно, так это то, что новый метод работы, введенный генералом Фредериком Вансиной, сработал: военные смогли обнаружить беспилотники и напрямую передать информацию. Проблема в том, что нужны средства, чтобы сбить их прямо с базы. Однако на данный момент у нас ничего нет», – подчеркнул Франкен.

Министр добавил, что уже подготовил необходимый план, который сейчас рассматривает совет министров. Франкен выразил надежду, что финансирование на закупку средств противодействия дронам будет выделено в срочном порядке уже на следующей неделе.

