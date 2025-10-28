Финляндия начала обновлять оружие по стандартам НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Калибры стрелкового оружия вооруженных сил Финляндии приведут к стандартам НАТО, пишет ТАСС.

В сообщении пресс-службы Сил обороны республики говорится: «Вооруженные силы Финляндии перейдут на новые калибры в стрелковом оружии, которые соответствуют стандартам НАТО. Диаметр ствола будет составлять 5,56 на 45 мм, 7,62 на 51 мм, 9 на 19 мм и 12,7 на 99 мм».

В заявлении подчеркивается, что на протяжении нескольких лет специалисты изучали тактико-технические характеристики оружия, необходимого для будущих нужд армии. Калибр штурмовой винтовки определен на уровне 5,56 на 45 мм, размеры патронов для автоматов и пулеметов будут равняться 7,62 на 51 мм и 12,7 на 99 мм, а используемый для пистолетов калибр 9 на 19 мм сохранится.

Ранее в использовании финской армии находились образцы с превосходящими по размеру патронами: 7,62 на 39 мм и 12,7 на 108 мм. При этом устаревшие образцы не будут списаны, однако их дальнейшие закупки Финляндия прекратит.

