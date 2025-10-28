Нефть подешевела на новостях о возможном увеличении добычи восьмеркой ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились на новостях об увеличении добычи восьмеркой ОПЕК+

Tекст: Мария Иванова

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 снижалась на 0,11% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,85 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 61,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на источники сообщио, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир и Казахстан – на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тыс. баррелей в сутки.

«Трейдеры анализируют прогресс в переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок», – цитирует Reuters аналитиков ANZ.