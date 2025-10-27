В аэропорту Калуги временно запретили прием и выпуск самолетов

В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

Tекст: Ирма Каплан

«Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.