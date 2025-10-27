Бывшего владельца «ЮГК» обвинили в выводе более 163 млрд рублей

Генпрокуратура обвинила бывшего владельца «ЮГК» в выводе более 163 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Генеральная прокуратура в новом иске к Константину Струкову, бывшему владельцу компании «Южуралзолото» (ЮГК), заявляет, что предприниматель вывел за границу выручку от российских предприятий на сумму более 163 млрд рублей, передает РИА «Новости».

На эти средства были приобретены недвижимость, яхты и другие предметы роскоши, а также ведется строительство гостиничных комплексов в европейских странах.

Согласно материалам нового иска, поданного в Пластский городской суд, в результате коррупционных нарушений 2006-2007 годов Струков завладел госпредприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». Полученную прибыль он вложил в создание группы взаимосвязанных компаний ЮГК, работающих в добыче полезных ископаемых, строительстве, энергетике, ремонте оборудования, грузоперевозках, гостиничном бизнесе и сельском хозяйстве. Эти фирмы располагаются в Челябинской и Кемеровской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Хакасии и Крыму, а совокупная стоимость их активов оценивается в 220 млрд рублей.

Собеседник агентства сообщил: «Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов».

По информации правоохранительных органов, Струков сам управлял бизнесом, но оформил активы и руководство ими на членов семьи и аффилированных лиц. Часть полученных коррупционных доходов были потрачены на покупку ценного имущества, которое он затем распределил среди родственников и ближайших доверенных лиц, отмечают в Генпрокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову на сумму 3,9 млрд рублей. В августе Генпрокуратура арестовала более 3,9 млрд рублей у Струкова. ЮГК полностью перешла в собственность Росимущества. Доли в шести компаниях, связанных с ЮГК, также передали в собственность России.