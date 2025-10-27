Песков заявил об отсутствии влияния «Буревестника» на отношения с США

Песков: «Буревестник» не напряжет отношения РФ и США, они и так в «оцепенении»

Tекст: Елизавета Шишкова

Отношения между Россией и США не могут стать хуже из-за испытаний ракеты «Буревестник», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, «здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне».

Песков подчеркнул, что сейчас отношения двух стран фактически находятся в состоянии «оцепенения». По словам представителя Кремля, в настоящее время только начинают появляться первые «робкие усилия», чтобы вывести двусторонние отношения из прежнего состояния заморозки.

Однако, как он подчеркнул, этот процесс осложняется действиями со стороны американской администрации, включая санкции и угрозы.

Несмотря на недружественные шаги со стороны Вашингтона, Россия остается открытой для диалога и сотрудничества с США. «Тем не менее мы все равно, исходя из прежде всего своих собственных интересов, остаемся открытыми для налаживания отношений», – добавил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада.

Российская ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой способна преодолевать любые системы ПРО, что вызывает обеспокоенность у США и НАТО.