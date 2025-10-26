Росавиация заявила о полной готовности гражданской авиации к зиме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Персонал и техника гражданской авиации России полностью готовы к работе в условиях снегопада, морозов, метелей и гололеда, сообщает РИА «Новости». В Telegram-канале Росавиации отмечается, что подготовлены запасы противообледенительных жидкостей и реагентов, необходимые для обеспечения безопасности полетов зимой.

С сегодняшней ночи введено осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до последней субботы марта 2026 года. В этом сезоне авиакомпании обновили маршрутную сеть, добавив рейсы по популярным направлениям внутри страны. Особое внимание уделено зимним курортам России и регионам Дальнего Востока, для которых расширена география полетов.

Перевозчики группы «Аэрофлот» запустили новые рейсы для путешествий из Москвы на российские курорты, а их программа для Дальнего Востока теперь охватывает 12 городов. Авиакомпания S7 увеличила частоту рейсов из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а также из Владивостока в Южно-Сахалинск.

Ожидается появление новых зарубежных маршрутов, включая рейсы в Саудовскую Аравию из Краснодара и Минеральных Вод. Кроме того, расширяются варианты полетов из России в Китай и Узбекистан.

Среди стран-лидеров по количеству международных маршрутов для российских авиакомпаний в этом зимнем сезоне названы Узбекистан с 47 направлениями, Таиланд – 39, Турция – 38, Египет и Китай по 30 и Казахстан с 26 маршрутами.

