  • Новость часаВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 14:15 • Новости дня

    Росавиация заявила о полной готовности гражданской авиации к зиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская гражданская авиация перешла на осенне-зимнее расписание, расширив маршрутную сеть внутри страны и на международных направлениях, сообщила Росавиация.

    Персонал и техника гражданской авиации России полностью готовы к работе в условиях снегопада, морозов, метелей и гололеда, сообщает РИА «Новости». В Telegram-канале Росавиации отмечается, что подготовлены запасы противообледенительных жидкостей и реагентов, необходимые для обеспечения безопасности полетов зимой.

    С сегодняшней ночи введено осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до последней субботы марта 2026 года. В этом сезоне авиакомпании обновили маршрутную сеть, добавив рейсы по популярным направлениям внутри страны. Особое внимание уделено зимним курортам России и регионам Дальнего Востока, для которых расширена география полетов.

    Перевозчики группы «Аэрофлот» запустили новые рейсы для путешествий из Москвы на российские курорты, а их программа для Дальнего Востока теперь охватывает 12 городов. Авиакомпания S7 увеличила частоту рейсов из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а также из Владивостока в Южно-Сахалинск.

    Ожидается появление новых зарубежных маршрутов, включая рейсы в Саудовскую Аравию из Краснодара и Минеральных Вод. Кроме того, расширяются варианты полетов из России в Китай и Узбекистан.

    Среди стран-лидеров по количеству международных маршрутов для российских авиакомпаний в этом зимнем сезоне названы Узбекистан с 47 направлениями, Таиланд – 39, Турция – 38, Египет и Китай по 30 и Казахстан с 26 маршрутами.

    Персонал и техника гражданской авиации России полностью готовы к работе в условиях снегопада, морозов, метелей и гололеда, сообщает РИА «Новости». В Telegram-канале Росавиации отмечается, что подготовлены запасы противообледенительных жидкостей и реагентов, необходимые для обеспечения безопасности полетов зимой.

    С сегодняшней ночи введено осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до последней субботы марта 2026 года. В этом сезоне авиакомпании обновили маршрутную сеть, добавив рейсы по популярным направлениям внутри страны. Особое внимание уделено зимним курортам России и регионам Дальнего Востока, для которых расширена география полетов.

    Перевозчики группы «Аэрофлот» запустили новые рейсы для путешествий из Москвы на российские курорты, а их программа для Дальнего Востока теперь охватывает 12 городов. Авиакомпания S7 увеличила частоту рейсов из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а также из Владивостока в Южно-Сахалинск.

    Ожидается появление новых зарубежных маршрутов, включая рейсы в Саудовскую Аравию из Краснодара и Минеральных Вод. Кроме того, расширяются варианты полетов из России в Китай и Узбекистан.

    Среди стран-лидеров по количеству международных маршрутов для российских авиакомпаний в этом зимнем сезоне названы Узбекистан с 47 направлениями, Таиланд – 39, Турция – 38, Египет и Китай по 30 и Казахстан с 26 маршрутами.

    25 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 18:55 • Новости дня
    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР

    Военкор Громов: Покровско-Мирноградская агломерация – это вторая Авдеевка

    Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Текущее продвижение ВС России создает реальную угрозу полуохвата Славянско-Краматорской группировки ВСУ, но сначала нужно полностью освободить Красноармейск и Мирноград, что позволит выйти на оперативный простор, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. В субботу стало известно об обрушении обороны ВСУ в южной и юго-восточной части Красноармейска в ДНР.

    «Чтобы выйти на оперативный простор, ВС России должны окончательно освободить Красноармейск (Покровск) и Мирноград (Димитров). Пока Красноармейская (Покровско-Мирноградская) агломерация не будет полностью взята под наш контроль, пока не будет произведена ее зачистка, разминирование и совершены другие необходимые действия, говорить о дальнейшем продвижении рано», – считает военкор Федор Громов.

    Переход Красноармейской агломерации под контроль российских военных позволит использовать ее как плацдарм для накопления войск и их дальнейшего участия в наступательных действиях на территории Донецкой народной республики (ДНР).

    «Пока не будет установлен полный контроль над агломерацией, это представляет опасность для ВС России. Своего рода это «вторая Авдеевка», но больше», – подчеркнул собеседник.

    После освобождения агломерации основными очагами сопротивления «станут любые населенные пункты с большим количеством капитальной городской застройки», полагает эксперт.

    «Текущее продвижение ВС РФ создает реальную угрозу полуохвата Славянско-Краматорской группировки ВСУ. Но об этом можно будет говорить после освобождения Красного Лимана, Северска и Константиновки и затем дальнейшего продвижения от Красноармейской агломерации на такие населенные пункты как Доброполье и Белицкое», – подчеркнул эксперт.

    По данным российских силовых структур, оборона ВСУ была разрушена в южной и юго-восточной части Красноармейска на территории ДНР. Это позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма на данном участке фронта.

    По оценке авторов Telegram-канала «Военная хроника», на Красноармейском направлении группировка войск «Центр» ведет финальные бои и оборона уже приобрела очаговый характер.

    «Российские подразделения установили контроль над большей частью города, что подтверждают источники с обеих сторон. Идет зачистка территории к югу от железной дороги, при этом отдельные очаги сопротивления противника еще сохраняются в районе леса у Троянды», – говорится в сообщении.

    На данный момент Красноармейск фактически отрезан от снабжения – ключевая трасса Е-50 на Павлоград находится под плотным огневым контролем российской армии, что создает угрозу оперативного окружения Мирнограда в случае закрепления и выбивания противника у железнодорожных путей в сторону Родинского.

    Комментарии (9)
    26 октября 2025, 09:52 • Новости дня
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он сообщил, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «Это не предел».

    Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    Комментарии (40)
    25 октября 2025, 20:05 • Новости дня
    Депутат объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года

    Депутат Говырин объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Получить надбавку к пенсии за годы работы до 1997 года можно по заявлению при наличии архивных документов, подтверждающих трудовой стаж, разъяснили в Госдуме.

    Получить перерасчет пенсии за стаж работы до 1997 года можно, обратившись с заявлением и пакетом документов, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), передает РИА «Новости».

    По его словам, данные о трудовой деятельности до 1997 года зачастую не попали в современные электронные базы, так как учет велся по бумажным документам предприятий. Это приводит к тому, что при расчете пенсии многие годы советского стажа могут быть не учтены.

    Алексей Говырин отметил: «Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд». Для этого гражданам рекомендуется проверить, все ли периоды трудового стажа отражены в системе индивидуального учета. Особое внимание стоит уделить тем, кто начал работать еще в советские годы.

    Пенсионеру необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства, приложить трудовую книжку и архивные справки, подтверждающие годы работы. После проверки данных принимается решение о перерасчете пенсии, которая затем начисляется с учетом новых коэффициентов. Размер прибавки обычно составляет от нескольких сотен до 2 тыс. рублей, в зависимости от заработка и продолжительности подтвержденного стажа.

    Перерасчет производится с даты подачи заявления. Говырин подчеркнул, что затягивать с обращением не стоит, чтобы пенсионер мог своевременно получить надбавку к выплате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» подготовили законопроект о введении прогрессивной шкалы доплат для пенсионеров, которым исполнилось 70, 80 и 90 лет.

    Глава Соцфонда Сергей Чирков сообщал, что средний размер пенсий по старости вырастет в 2026 году почти на 2 тыс. рублей по сравнению с этим годом и превысит 27 тыс. рублей.

    Со следующего года вводится двухэтапная индексация пенсий. Выплаты и пособия увеличатся с учетом новых правил индексации.


    Комментарии (9)
    25 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    Reutеrs: США подготовили проект новых санкций против России
    @ Anju/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России, если конфликт на Украине не будет завершен, сообщает Reutеrs.

    США подготовили проект новых санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reutеrs.

    В сообщении агентства говорится: «Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит откладывать прекращение войны Москвы на Украине... Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок».

    Источник Reutеrs сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, возьмет паузу в несколько недель для оценки реакции российской стороны на ранее введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В публикации отмечается, что в Конгрессе США вновь активизировались попытки рассмотреть двухпартийный законопроект о санкциях против России. Трамп, согласно источнику, готов одобрить новый санкционный пакет, однако маловероятно, что это произойдет в октябре.

    Отдельно отмечается, что представители Украины на прошлой неделе внесли предложение США о расширении санкций, в том числе о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы через американских партнеров, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

    Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Комментарии (27)
    25 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Лыжница Степанова посоветовала австрийскому лыжнику забеременеть

    Лыжница Степанова ответила Фермойлену после критики российских спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    После критики со стороны лыжника Мика Фермойлена олимпийская чемпионка Вероника Степанова дала резкий комментарий о проверках на допинг.

    Вероника Степанова резко отреагировала на слова австрийского лыжника Мика Фермойлена, сообщает Sport24. Фермойлен в адрес Степановой позволил себе резкий комментарий, на который российская спортсменка дала публичный ответ.

    Степанова заявила: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фермойлен заявил, что россиянка прошла допинг-контроль только один раз за полтора года. Он отметил, что подобная проверка кажется ему недостаточной для спорта высших достижений.

    Комментарии (7)
    25 октября 2025, 18:01 • Новости дня
    Журналист высмеял постановочную встречу Зеленского со Стармером
    Журналист высмеял постановочную встречу Зеленского со Стармером
    @ Henry Nicholls/Pool/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во двор для фотосессии президента Украины Владимира Зеленского и премьера Британии Кира Стармера организаторы привезли автобусами специально собранную группу поддерживающих, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ситуация с фотографией Зеленского и Стармера вызвала критику у ирландского журналиста Чея Боуза. По его словам, фото было сделано во внутреннем дворе, куда обычно не пускают посторонних, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что для создания нужной атмосферы «ликующую толпу» специально привезли на автобусах в закрытое пространство, чтобы использовать их в качестве фона для снимка.

    Чей Боуз назвал сложившуюся вокруг снимка ситуацию «фантазией в стиле Оруэлла», что, по его мнению, подчеркивает искусственность происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне собрались обсудить новый европейский план по Украине в формате «коалиции желающих». Британия пообещала призвать страны Евросоюза передать Украине дальнобойное вооружение.


    Комментарии (4)
    25 октября 2025, 15:17 • Новости дня
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.

    Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.

    «Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».

    Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (12)
    25 октября 2025, 18:09 • Новости дня
    The New York Times раскрыла личность миллиардера – спонсора Пентагона

    New York Times выяснила имя пожертвовавшего 130 млн долларов Пентагону спонсора

    The New York Times раскрыла личность миллиардера – спонсора Пентагона
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Имя миллиардера, пожертвовавшего 130 млн долларов на выплату зарплат американским военным во время шатдауна, назвала газета The New York Times – им оказался банкир Тимоти Меллон.

    Анонимным спонсором, перечислившим 130 млн долларов на выплаты зарплат американским военным во время шатдауна, стал миллиардер-отшельник Тимоти Меллон, выяснила газета The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о поступлении крупного чека на нужды военных, но отказывался раскрывать имя мецената, ссылаясь на его просьбу о сохранении конфиденциальности, сообщает ТАСС.

    В то же время Трамп отметил, что спонсор – «патриот и друг». По данным The New York Times, Меллон уже не впервые поддерживает республиканцев: ранее он пожертвовал 50 млн долларов суперкомитету, поддерживавшему избирательную кампанию Трампа.

    Тимоти Меллон – известный банкир и железнодорожный магнат. Газета уточняет, что свою жизнь он предпочитает вести вдали от общественного внимания, большую часть времени проводя в штате Вайоминг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.

    Ранее на этой неделе Сенат США в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства

    Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    Комментарии (11)
    25 октября 2025, 18:38 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий

    Умер Заслуженный артист и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий

    Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
    @ tabakov.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный артист РФ и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет.

    О смерти Алексея Золотницкого сообщил его сын Александр Золотницкий, передает ТАСС. «Да, папа умер сегодня», – подтвердил собеседник агентства.

    Алексей Золотницкий был широко известен благодаря озвучиванию иностранных актеров, среди которых Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. Его голос был знаком зрителям по многочисленным фильмам и сериалам, а сотрудничество с зарубежными фильмами сделало его известным не только среди зрителей театра, но и среди любителей кино.

    С 1989 года Золотницкий являлся членом труппы Театра Олега Табакова, где исполнил множество ролей и был одним из ведущих артистов сцены. Особенную популярность в стране он получил после исполнения роли дворецкого Роджерса в двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят», снятом по роману Агаты Кристи в 1987 году.

    Коллеги и поклонники отмечают блестящий талант артиста и его вклад в развитие российского театра и кинематографа.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    В Германии прошли митинги из-за высказываний Мерца
    В Германии прошли митинги из-за высказываний Мерца
    @ Markus Scholz/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пятницу вечером в Билефельде около 4 тыс. человек вышли на улицы, протестуя против высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции и облике городов, сообщает газета Bild.

    Около четырех тысяч человек вышли на улицы города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild. Митинг прошел в знак протеста против высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца о миграции, которые ранее вызвали волну критики со стороны политиков и общественности.

     Организация «Билефельдский альянс против правых» инициировала акцию под лозунгом «Мы и есть городской облик!», осуждая позицию главы правительства по миграционной политике.

    В первых рядах протестующих присутствовала заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар. Ранее Мерц заявил, что миграционная проблема по-прежнему ощущается «в облике городов», что вызвало бурную реакцию и обвинения в дискриминации.

    Критика в адрес Мерца прозвучала не только от оппозиции, но и от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию. По данным агентства DPA, протестные акции на этой неделе планируются еще в нескольких немецких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцем во время его визита в Китай. Оппозиционная партия АдГ раскритиковала немецкое правительство за курс поддержки Украины. Мерц выразил надежду на отмену санкций Соединенных Штатов против немецкой дочерней структуры Роснефти.

    Комментарии (6)
    26 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил уникальность ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, подчеркивая, что такие вооружения отсутствуют у других государств.

    По словам российского лидера, Россия завершила испытания крылатых ракет «Буревестник», обладающих неограниченной дальностью благодаря ядерной энергетической установке, передает РИА «Новости». Путин в ходе совещания с командующими подтвердил уникальность разработанного изделия: «Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – заявил президент.

    По словам главы государства, ему докладывали результаты испытаний как представители промышленности, так и Министерства обороны. Обсуждение состоялось при участии военного командования, задействованного в специальной военной операции.

    Также Путин напомнил, что на этой неделе российские военные провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были проведены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегического ядерного оружия и испытания новых видов вооружений, включая «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» изменила стратегический баланс в мире. В Китае заявили, что появление «Буревестника» влияет на расстановку сил в области ядерного баланса. Кремль не раскрыл сроки проведения испытания новой ракеты.

    Комментарии (35)
    25 октября 2025, 17:39 • Новости дня
    В МВД заявили о выдворении из России участников драки в ЖК «Прокшино»

    Tекст: Мария Иванова

    В результате массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в Москве иностранцам, не получившим тюремный срок, запретят въезд в Россию после выдворения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

    Все иностранные граждане, причастные к массовой драке в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе Москвы, понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По словам представителя МВД, «каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации».

    В ведомстве подчеркнули, что для тех, кто не получит уголовный срок с реальным лишением свободы, предусмотрена процедура выдворения из России.

    Кроме того, таким лицам впоследствии будет запрещен въезд в страну в порядке, установленном законом. МВД отмечает, что реализация данной меры находится под контролем руководства ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием десятков человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

    Во время массовой драки разбили несколько машин.

    Полиция задержала около 40 человек после инцидента.

    Комментарии (23)
    26 октября 2025, 10:06 • Новости дня
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    @ ANDY RAIN/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили сообщил о мерах контроля и слежке британских военных за подводными лодками России, подчеркнув необходимость противодействия вызовам, сообщает Би-би-си.

    Министр обороны Британии Джон Хили выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами», – заявил Хили, добавив, что британское военное ведомство не только следит, но и «охотится» за российскими подлодками.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью сил НАТО у своих границ. Альянс объясняет наращивание военного присутствия необходимостью сдерживать возможную угрозу, однако в Кремле заявляют, что действия Запада не останутся без внимания.

    Российская сторона подчеркивает мирный характер своей внешней политики и открытость к диалогу, но лишь при условии равноправия. Власти России последовательно указывают, что дальнейшая милитаризация Европы со стороны Запада ведет к росту напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский флот заявил о перехвате российской подлодки у берегов Франции. В ВМФ России опровергли сообщения о задержании подлодки «Краснодар» в Ла-Манше. Пресс-служба Черноморского флота разъяснила, что подлодка «Новороссийск» проходит Ла-Манш в надводном положении и строго по международным нормам.

    Комментарии (11)
    Главное
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения
    Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»
    РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения Алма-Ата – Москва

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    Перейти в раздел

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации