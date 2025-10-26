Эксперт Бескрестнов посоветовал киевлянам провести зиму в деревне

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, жителям Киева стоит готовиться к самой холодной зиме с частыми отключениями электричества, передает РИА «Новости».

«Температура в квартирах будет плюс пять – плюс десять градусов (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов)», – написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он порекомендовал тем, у кого есть возможность, на зиму переселиться в сельские дома с печным отоплением или дачи с печками. Кроме того, эксперт советует покупать генераторы вскладчину с соседями, запасаться удлинителями и топливом. Бескрестнов считает, что проблем с водой, топливом и связью для жителей возникнуть не должно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.