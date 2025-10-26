Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Эксперт Бескрестнов посоветовал киевлянам провести зиму в деревне
Ожидая температуру в киевских квартирах до плюс 10 градусов и постоянные отключения электроэнергии, украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов рекомендует жителям на зиму переехать за город в дома с печным отоплением.
По его словам, жителям Киева стоит готовиться к самой холодной зиме с частыми отключениями электричества, передает РИА «Новости».
«Температура в квартирах будет плюс пять – плюс десять градусов (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов)», – написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он порекомендовал тем, у кого есть возможность, на зиму переселиться в сельские дома с печным отоплением или дачи с печками. Кроме того, эксперт советует покупать генераторы вскладчину с соседями, запасаться удлинителями и топливом. Бескрестнов считает, что проблем с водой, топливом и связью для жителей возникнуть не должно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.