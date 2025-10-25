Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
В Обнинске обнаружили беспилотник рядом с жилым домом
В Обнинске утром рядом с жилым домом на улице Курчатова был найден дрон, угрозы для местных жителей нет, службы проверяют территорию.
Врио главы наукограда Стефан Перевалов сообщил в Telegram-канале, что в районе одного из домов по улице Курчатова в Обнинске (Калужская область) нашли дрон. По его словам, пострадавших нет, все службы работают на месте происшествия.
Перевалов отметил: «В районе одного из домов по (улице) Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет. Все службы работают на месте».
Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Перевалов обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не публиковать в сети фото и видео с места происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью. Семь дронов нейтрализовали в воздушном пространстве Белгородской области. Два беспилотника уничтожили в Калужской и Смоленской областях.