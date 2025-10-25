Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий сделал прогноз по дате завершения украинского конфликта, уточнив, что основался на мнении европейских политиков.
Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий объявил точную дату завершения конфликта на Украине, пишет Lenta.ru. По словам Каминецкого, конфликт закончится 15 января 2026 года.
«Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин», – заявил Каминецкий. Он подчеркнул, что его прогноз основан не на личных откровениях, а на информации, полученной от «больших людей в Европе».
Раввин не стал называть имена своих европейских источников, но отметил, что доверяет этим словам и считает их важными. Пока официальных комментариев со стороны европейских политиков по этому поводу не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта. Дональд Трамп ранее выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.