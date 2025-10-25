Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Ленинского, Новой Сечи, Кондратовки, Корчаковки, Гнилицы и Рогозного Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Ветеринарны.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Куриловки, Кучеровки и Шийковки Харьковской области.

Потери противника при этом составили свыше 230 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Хромовки, Степановки, Северска и Плещеевки Донецкой народной республики (ДНР).

Противник потерял до 85 военнослужащих, шесть бронемашин, боевую машину РСЗО «Град», восемь артиллерийских орудий, станцию РЭБ, а также три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии у Красноармейска, Артемовки, Анновки, Новониколаевки, Димитрова, Торецкого, Сергеевки ДНР и Ивановки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин.

Подразделения группировки «Восток» продолжили наступательные действия. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Даниловки, Радостного, Егоровки Днепропетровской области, Привольного и Червоного Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку американской РСЗО MLRS, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.