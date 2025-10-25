ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1385 боевиков

  • Новость часаГладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту
    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    6 комментариев
    25 октября 2025, 12:45 • Новости дня

    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1385 боевиков

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе спецоперации на Украине подразделения России нанесли удары по формированиям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1,3 тыс. украинских военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Ленинского, Новой Сечи, Кондратовки, Корчаковки, Гнилицы и Рогозного Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Ветеринарны.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Куриловки, Кучеровки и Шийковки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 230 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Хромовки, Степановки, Северска и Плещеевки Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 85 военнослужащих, шесть бронемашин, боевую машину РСЗО «Град», восемь артиллерийских орудий, станцию РЭБ, а также три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии у Красноармейска, Артемовки, Анновки, Новониколаевки, Димитрова, Торецкого, Сергеевки ДНР и Ивановки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступательные действия. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Даниловки, Радостного, Егоровки Днепропетровской области, Привольного и Червоного Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, пусковую установку американской РСЗО MLRS, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (13)
    25 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине

    Дмитриев: Для сделки по Украине нужно иметь реалистичные ожидания

    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация мирной «сделки» по Украине будет возможна лишь при условии устранения британского влияния и при формировании сбалансированных ожиданий, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    Он добавил, что публичная риторика противников России часто строится на нереалистичных сценариях завершения конфликта, что мешает продуктивным переговорам. Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что идет поиск дипломатических путей урегулирования и взаимоприемлемых компромиссов, передает ТАСС.

    «Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: «Нет, Россия должна полностью вывести войска». И тем самым они заранее обрекают это на провал», – добавил Дмитриев.

    Особое внимание Дмитриев уделил вкладу первой леди США Мелании Трамп, отметив, что она сыграла значимую, сбалансированную роль в возвращении восьми детей к своим семьям, в том числе одной русской девочки с Украины. Он подчеркнул, что реальные масштабы проблемы значительно ниже, чем сообщает ряд СМИ. По словам главы РФПИ, Мелания Трамп внесла вклад и в прозрачность этого вопроса, несмотря на большое количество некорректных данных.

    «Я предоставлю вам возможность подсчитать цифры, но фактическое количество дел, которые она (уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова) официально получила от Украины, в основном в 100 раз ниже, чем сообщают некоторые новостные издания», – добавил глава РФПИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США. Дмитриев заявил о попытках Евросоюза сорвать диалог между Россией и США. Он также пообещал проинформировать США о затягивании переговоров со стороны Украины.

    Комментарии (11)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи

    Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о помощи
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance /SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время личных переговоров на фоне событий в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выдвинул канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу особые требования, касающиеся поддержки обороны Украины, пишет издание Politico.

    Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с так называемыми особыми просьбами о помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, передает РИА «Новости».

    По данным источника, встреча лидеров была посвящена обсуждению последних событий в Вашингтоне и рассматриваемым американским планам по Украине. В результате разговора Зеленский высказал просьбы, которые затрагивали вопросы оборонного потенциала Украины. Точные детали требований или тип необходимой поддержки не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала действия правительства Германии по вопросу поддержки Украины.

    Между тем Зеленский планирует обсудить дальнейшую помощь с европейскими лидерами после провальных переговоров с Дональдом Трампом.

    В то же время Мерц заявил, что визит Зеленского в США не принес ожидаемых результатов.

    Комментарии (3)
    25 октября 2025, 02:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине

    Дмитриев: В задаче урегулирования конфликта на Украине всего несколько элементов

    Дмитриев назвал вопросы, которые нужно решить для урегулирования на Украине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины – заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в интервью Fox News заявил, что есть «всего несколько элементов». «Один из них – это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он напомнил, что территориальная проблема связана с русским населением, подвергавшимся атакам со стороны украинских сил, «еще до начала» российской специальной военной операции. Также есть «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

    Дмитриев выразил надежду, что при достижении компромисса по этим вопросам итоговое решение может быть принято «в достаточно короткие сроки». Он подчеркнул, что Россия нацелена на дипломатическое, скорое и обоюдовыгодное разрешение ситуации, но только при учете интересов российской стороны.

    В беседе с телеканалом CNN, Дмитриев заявил, что саммит Россия – США «состоится, но, вероятно, позже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил прибытие в США. Он анонсировал переговоры с представителями администрации США в ходе визита.

    Комментарии (11)
    25 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

    По его словам, передача Украине устаревших истребителей Mirage выглядит как насмешка над вооруженными силами страны, передает РИА «Новости». Рогов отметил, что один из отправленных ранее самолетов уже разбился на Украине из-за отказа электроники, и пилот едва спасся.

    Рогов подчеркнул, что ракеты Aster, которые Франция также намерена поставлять Киеву, не повлияют на соотношение сил. По его словам, российские ракеты способны обходить такие системы противовоздушной обороны, а значит ощутимой пользы ВСУ не получат.

    Он также усомнился в надежности Франции как гаранта безопасности для Украины, приведя пример неудачной охраны музея Лувр в Париже. «Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждет участь при таких французских горе-гарантах безопасности», – добавил Рогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции пообещал оперативно поставить на Украину истребители Mirage и ракеты Aster. Во Франции задержали граждан Молдавии, которые нарисовали истребители Mirage в виде гробов. Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen.

    Комментарии (7)
    24 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Макрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
    Макрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский президент Эммануэль Макрон объявил о планах по отправке новых истребителей Mirage для Украины.

    Выступая на встрече «коалиции желающих», Макрон подчеркнул: «Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, осуществим новые программы обучения и поставим дополнительные Mirage». При этом Макрон не уточнил, сколько истребителей будет передано Киеву, передает «Интерфакс».

    Глава Франции также сообщил о намерении союзников страны принять дополнительные меры в поддержку украинской стороны. В числе таких мер называются расширение поставок вооружений и запуск новых программ по обучению украинских военных.

    Mirage 2000 – многофункциональный истребитель, который стоит на вооружении с 1984 года и используется несколькими государствами, а его экспортная версия Mirage 2000-5 отличается усовершенствованной электроникой и вооружением.

    Зенитно-ракетный комплекс «Aster» представляет собой многоцелевая систему противовоздушной обороны, созданную для применения как на суше, так и на военно-морских платформах. Главным элементом комплекса выступают ракеты семейства Aster-15 и Aster-30. Они предназначены для уничтожения всего спектра современных угроз с воздуха – от низколетящих противокорабельных и крылатых ракет до баллистических целей, беспилотников, самолетов и вертолетов. Одним из ключевых преимуществ ракет Aster является их способность поражать приоритетные цели методом прямого попадания «hit-to-kill».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Джеффри Сакс обвинил лидеров Франции, Германии и Британии в провале и утрате доверия среди населения.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 14:36 • Новости дня
    В поезде на Украине взорвалась граната, погибли пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поезде на станции Овруч в Житомирской области произошел подрыв гранаты, погибли пять человек, еще двое получили ранения, гранату взорвал мужчина.

    Подрыв произошел в тот момент, когда сотрудники пытались задержать злоумышленника, он находился в розыске, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу и полицию.

    Погибли пятеро, два человека получили ранения.

    Среди погибших есть сотрудники погранслужбы, гражданские и военные. Пресс-офицер полиции Житомирской области Иванна Силецкая пояснила, что гранату взорвал 23-летний житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу.

    Сам злоумышленник скончался в машине скорой помощи.

    В полиции пояснили, что от ранений умерли три женщины, в том числе сотрудник погранслужбы, пострадали 12 человек, все они госпитализированы.

    В начале октября в одном из жилых домов в Киеве произошел взрыв, погиб 41-летний мужчина, пострадал его 65-летний отец. Взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

    В марте в Днепропетровской области Украины депутат заложил противотанковую мину у входа в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    В декабре 2023 года на Украине депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты в ходе заседания. В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на 25 октября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за минувшие сутки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 281 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотников, 633 ЗРК, 25 664 танка и другие бронемашины, 1 607 боевых машин РСЗО, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц спецтехники, подытожили в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    Кроме того, сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    Комментарии (4)
    25 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала антироссийское заявление Киева о якобы «оскорблении» Устава ООН, сообщают информационные агентства.

    Проведение заседания Совбеза российской стороной в заявлении было названо «оскорблением Устава» ООН, передает РИА «Новости».

    Заявление было оглашено перед заседанием Совбеза. К нему присоединились более 40 стран, включая государства ЕС, Британию, Канаду, Австралию, Японию и ряд стран Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США уже не в первый раз отказались поддержать в ООН совместные антироссийские заявления Украины и ее союзников.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине

    Генерал Шилль: Франция готова развернуть войска на Украине в 2026 году

    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные при необходимости готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году, заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

    «Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если в этом будет необходимость для поддержки Украины», – приводит слова генерала РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Он подчеркнул, что 2026 год станет «годом коалиций». Генерал в качестве примера подобных инициатив упомянул предстоящие военные учения «Орион-26».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при прекращении огня. Франция уже неоднократно поднимала вопрос о размещении европейских войск на Украине. При этом Макрон высказался против отправки крупных военных сил.

    МИД России отметил неприемлемость сценария с размещением на Украине воинского контингента НАТО, предупреждая о риске непредсказуемых последствий.

    Комментарии (13)
    25 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово
    Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конфликте на Украине можно применить «гарантии» и военные методы, аналогичные операциям альянса в Косово в 1998-1999 годах (перед военной агрессией против Югославии), заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

    Ставридис в колонке для Bloomberg призвал Запад использовать опыт альянса, примененный в Косово в 1998-1999 годах, для обеспечения безопасности Украины. По его словам, Запад должен выработать такие переговорные позиции, которые «защитят» Украину «навсегда», и примером могут служить меры, предпринятые в отношении Косово, передает ТАСС.

    Ставридис предложил применять на Украине наработки операций Eagle Eye и Balkan calm. В предвоенных операциях НАТО были задействованы свыше 80 «самолетов-наблюдателей», военно-морская группа, блокировавшая побережье Югославии, а также контингент западных «наблюдателей» в Косово. Силы НАТО также находились в сопредельных государствах.

    После начала войны самолеты НАТО были использованы для бомбардировок Югославии, корабли запускали крылатые ракеты «Томагавк», а «наблюдатели» определяли цели для ударов.

    «Над Косово самолеты НАТО установили бесполетную зону, а крылатые ракеты «Томагавк» били по целям в сербской столице Белграде, включая комплекс министерства обороны», – заявил Ставридис.

    Он настаивает на масштабировании аналогичных мер на территории Украины, включая организацию бесполетной зоны, ввод ударных кораблей в Черное море и направление на Украину контингента из 10 тыс. «военных наблюдателей».

    При этом Ставридис не уточнил, как убеждать Россию согласиться на такой план.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ставридис заявил, что силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией. Ставридис также призвал готовиться к необходимости сбивать российские самолеты над Украиной.

    Комментарии (14)
    25 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады вооружения ВСУ в Кировоградской области

    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения и уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.

    Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».

    Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе подполье сообщило о разгроме группы ВСУ, готовившей атаку через Днепр в районе Камышан.

    На Днепродзержинской ГЭС произошли взрывы в хранилище ПВО.

    Подполье также рассказало о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о попытках Киева организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.

    По его словам, киевский режим готовил теракты на Крымском мосту, железнодорожной и других объектах, передает ТАСС. Мирошник отметил: «Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах».

    Мирошник акцентировал внимание на серии задержаний, проведенных ФСБ и другими подразделениями, занимающимися контртеррористической деятельностью. По его словам, благодаря этим мерам удалось предотвратить часть подобных атак.

    Мирошник подчеркнул: «Терроризм – это использование военных методов с политическими целями. Такие вещи есть, они отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФСБ Бортников заявил, что британская разведка МИ-6 призывает к убийствам неугодных на территории России. Британия направляет украинских диверсантов для проведения операций в Черном море. Москва объявила о готовящихся терактах на Украине с использованием американских ракет «Томагавк».

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 01:08 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Петербурге
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил главк МЧС по городу.

    Ведомство со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщило: «Внимание всем! Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА!». В МЧС призвали уйти с улиц и открытых пространств. Также подчеркивается, что нельзя поднимать и осматривать незнакомые предметы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО за пять часов сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 06:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о седьмом сбитом БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил о седьмом сбитом БПЛА на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы системы ПВО был уничтожен седьмой беспилотник, направлявшийся к Москве, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин заявил о шести сбитых БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА в Ленинградской области. Также ПВО сбила беспилотники в Воронежской области.

    Комментарии (4)
  • О газете
