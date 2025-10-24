  • Новость часаПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над регионами России
    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Россия вывезла из Газы 47 россиян и их родственников
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 23:19 • Новости дня

    Дмитриев отверг «фейковые слухи» о плохом состоянии российской экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления о плохом состоянии российской экономики не соответствуют действительности, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что экс-президент США Джо Байден и его бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно распространяли слухи о «том, что российская экономика находится в плохом состоянии», передает РИА «Новости».

    «Это были фейковые слухи. В течение последних шести лет они говорили, что российской экономике будет трудно, и она рухнет, но этого не произошло», – сказал Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

    По словам Дмитриева, попытки США нанести стратегическое поражение России и изолировать страну не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев подтвердил свое прибытие в США. Он анонсировал проведение переговоров с представителями администрации США во время визита.

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    23 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Эксперт Юшков: Санкции США повысят издержки Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    23 октября 2025, 11:58 • Новости дня
    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине

    Захарова назвала санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» контрпродуктивными

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. По ее словам, данный шаг имеет исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте.

    Дипломат подчеркнула, что введение новых рестрикций не вызовет трудностей для российской экономики.

    «Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», – заявила Захарова.

    Также она уточнила, что Россия видит возможность дальнейших контактов с США, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и параметры урегулирования ситуации на Украине. В Москве рассчитывают, что Вашингтон продолжит делиться своими позициями по публичным решениям.

    Захарова добавила, что МИД России открыт к продолжению диалога с Госдепартаментом США, ссылаясь на предыдущие телефонные беседы президентов двух стран и последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Она отметила, что в Москве ждут дальнейших комментариев по этим вопросам от пресс-службы президента России.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

    Политолог Иван Лизан отметил, что Трамп пытается напугать Россию санкциями, но с 2022 года они уже никого не удивляют.

    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    23 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, отмена Дональдом Трампом саммита в Будапеште и введение новых санкций США против России стали очевидным проявлением враждебной политики Вашингтона. Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны с Россией.

    «Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», – заявил Медведев.

    Он отметил, что хотя Трамп пока не всегда активно поддерживает Киев, теперь этот конфликт стал и его конфликтом, а не только конфликтом экс-президента США Джо Байдена. Решения, принятые Трампом, Медведев назвал актом войны против России и подчеркнул, что теперь Трамп полностью солидарен с Европой.

    Медведев также указал, что последние действия США дают России свободу применять любые виды оружия по объектам на Украине, не оглядываясь на переговоры. По его словам, победу можно будет добиться исключительно на поле боя, а не за столом переговоров.

    «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки», – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может пройти в будущем.

    Трамп пояснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас, и рассказал, на какую реакцию властей России надеется.

    Трамп также отметил, что сообщение Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать дальнобойные ракеты против России является фейком.

    23 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    @ Vesa Moilanen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина получит возможность наносить удары по территории России американскими крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»), пишет Politico.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по целям внутри России, передает Politico.

    Орпо отметил, что Россия, по его мнению, представляет «постоянную угрозу» безопасности Европы, и призвал Вашингтон предоставить Украине необходимые средства для самообороны и давления на Владимира Путина для переговоров.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций против российских государственных нефтяных компаний, что стало самым серьезным шагом по усилению давления на Москву за время его президентства, отмечает издание.

    «Сегодня очень большой день с точки зрения того, что мы делаем. Это огромные санкции», – сказал Трамп журналистам. Он выразил надежду, что санкции не затянутся надолго и конфликт будет урегулирован.

    Однако Трамп подчеркнул, что не намерен разрешать Украине использовать Tomahawk, объяснив это необходимостью годовой подготовки для эксплуатации этих «очень сложных» ракет. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Путин проявил интерес к переговорам только после обсуждения передачи Украине Tomahawk, но, когда этот вопрос был снят с повестки, Москва отказалась от диалога.

    В Брюсселе лидеры ЕС обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 140 млрд евро, который может поддержать страну в течение двух-трех лет. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились преимущественно на закупку европейского оружия, в то время как Швеция и некоторые другие страны предлагают дать Украине свободу в распоряжении средствами.

    Орпо считает, что Европа должна участвовать в контроле расходования этих средств и выступает за приоритет закупки европейских вооружений, однако признает, что не все нужные Украине системы есть у европейских производителей. Премьер также подчеркивает, что долгосрочное финансирование Украины за счет замороженных российских активов станет мощным сигналом для Путина и может изменить ход конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон поставил под вопрос передачу Украине ракет Tomahawk из-за отсутствия у Киева необходимых пусковых установок.

    Дональд Трамп ранее  отказал Киеву в быстрой передаче этих ракет.

    При этом отмечалось что США сняли основное ограничение на проведение украинских ударов вглубь российской территории.

    24 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Спецпредставитель президента Дмитриев прибыл в США для переговоров

    CNN сообщил о визите Дмитриева в США для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился в Нью-Йорк, где планирует провести переговоры с представителями администрации президента США касательно двусторонних отношений, сообщает CNN.

    Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл с визитом в США, передает ТАСС. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Источник телеканала рассказал: «Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа». В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних отношений между Россией и США.

    Точные даты встречи и подробности повестки переговоров, по данным CNN, не разглашаются. Визит Дмитриева проходит на фоне продолжающихся контактов на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что несмотря на опасения поджигателей войны, мирный диалог России и США обязательно победит.

    Президент России Владимир Путин отметил, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между РФ и США откроется множество сфер для сотрудничества.

    23 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым

    Axios: Трамп решил ввести санкции против России после разговора Рубио с Лавровым

    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Axios.

    Решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Это первый случай введения подобных ограничений Вашингтоном с момента вступления Дональда Трампа в должность, передает Axios.

    Как уточнил американский чиновник, недавний телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не принес никаких результатов. После консультаций в Белом доме пришли к выводу, что Москва «не готова к компромиссу, и встреча лидеров США и России сейчас бессмысленна». Этот вывод стал основной причиной для введения новых ограничений против нефтяного сектора.

    Министерство финансов США объявило, что санкции затрагивают как головные структуры «Роснефти» и «Лукойла», так и ряд их дочерних компаний. Все активы указанных компаний и связанных с ними лиц в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес. В заявлении ведомства отмечается, что «санкции усиливают давление на энергетический сектор России и ограничивают возможности Кремля привлекать средства для ведения войны и поддержки экономики».

    На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «Я долго ждал. Это серьезные санкции. Мы надеемся, что они не будут действовать долго и война разрешится. Мы бы хотели, чтобы они заняли линию соприкосновения и ушли домой».

    Он также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проявят разумность и встретятся, добавив: «Для танго нужны двое».

    Трамп также сообщил, что отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «грандиозные» антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    22 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Песков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о проведении саммита между президентами России и США в Будапеште было принято по взаимной договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    Решение о проведении саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было принято обоюдно обеими сторонами, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что сложившаяся пауза в отношениях требует вмешательства на высшем уровне.

    Песков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.

    «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил он, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.

    Вместе с тем сроки проведения саммита в Будапеште пока не определены. Пресс-секретарь заявил, что этот вопрос еще предстоит согласовать, поскольку для подготовки столь важной встречи требуется дополнительное время.

    Власти Венгрии продолжают подготовку к возможному саммиту президентов России и США в Будапеште.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока решает, ехать ли ему на встречу с Владимиром Путиным.

    Судьба саммита в Будапеште, по словам Трампа, должна определиться в ближайшие два дня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    22 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС

    Эксперт Анпилогов: Планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС вызывают скепсис

    Эксперт оценил планы США перерабатывать оружейный плутоний в топливо для АЭС
    @ Los Alamos National Laboratory/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ранее уже пытались решить вопрос утилизации оружейного плутония через коммерческие структуры. Задача не была решена, потому что у страны не оказалось необходимых технологий. Очередная попытка также вызывает скепсис, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал предложение США частным компаниям перерабатывать оружейный плутоний.

    «Ожидания США о том, что с помощью оружейного плутония им удастся максимально быстро и эффективно решить вопрос недостатка урана и ослабить положение России в области поставок материала, – не более чем выдача благих пожеланий за будущую безальтернативную действительность», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: уран и плутоний – несмотря на то, что оба элемента являются допустимыми компонентами ядерного топлива – обладают несколько различными физическими, химическими, механическими свойствами, а также разными сечениями захвата нейтронов. «Поэтому прямое использование плутония в качестве ядерного топлива всегда было сопряжено с большим количеством технологических проблем», – добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что некоторые страны, в том числе Британия и США, имея значительные запасы плутония, не использовали материал в реакторах, которые производят в первую очередь электроэнергию. «В настоящее время МОКС-топливо (Mixed-Oxide fuel), в составе которого есть изотоп плутония-239, в мире делают всего три государства – Россия, Франция и Япония», – уточнил Анпилогов.

    По его мнению, заявление министерства энергетики США о готовности предоставить доступ к 19 тоннам оружейного плутония подразумевает, что частные компании будут обладать технологией производства МОКС-топлива. «В этом топливе смешивается оксид плутония и оксид урана. Основным компонентом является диоксид урана, который придает топливной таблетке соответствующую прочность, хорошие механические свойства, достаточно высокую теплопроводность», – пояснил спикер.

    Он указал, что Штаты уже пытались ранее решить вопрос утилизации оружейного плутония через коммерческие структуры. «Задача тогда не была решена, потому что в стране не оказалось такой технологии, которая бы позволила разубожить – то есть разбавить – плутоний, понизить его концентрацию до приемлемой и смешать с другими паразитными изотопами», – добавил специалист.

    «Надо понимать, что речь идет о серьезном, высокотехнологичном, многостадийном процессе. Просто взять по чайной ложке каждого элемента, смешать и спрессовать не получится. При этом ни один из держателей технологии производства МОКС-топлива просто так не передаст технологию американцам», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, превращение оружейного плутония в реакторное топливо должно вестись под контролем со стороны международного сообщества, в первую очередь уполномоченных органов ООН – МАГАТЭ, продолжил эксперт. «США взяли на себя обязательство соблюдать режим нераспространения, который подразумевает, что оружейный плутоний используется исключительно государством для военных программ», – напомни он.

    «На тот случай, когда материал передается в частные руки, существуют четкие процедуры контроля. Цель – не допустить утечки делящегося изотопа или создание на его основе плутониевой ядерной бомбы, – добавил Анпилогов. – Сейчас возникает масса вопросов по режиму нераспространения: каким образом частная компания будет учитывать плутоний, как будет контролировать его перемещение, использование, хранение?».

    По его словам, ответы на эти вопросы компаниям предстоит дать не только во внутренних документах или в соглашении с минэнерго США, но и международным организациям – в первую очередь МАГАТЭ. На этом фоне собеседник упомянул события, происходящие после того, когда Штаты взяли на себя обязательство по утилизации оружейного плутония. «Они тогда не смогли прописать достоверно значимую, непротиворечивую процедуру передачи материала в гражданский сектор, что и стало причиной выхода России из соглашения о плутонии», – детализировал специалист.

    «Наконец, важно обеспечить технологическое и, что не менее важно, экономическое обоснование передачи оружейного плутония. Речь должна идти о доступном по цене и безопасном в работе ядерном топливе. Это очень сложный вопрос, и поэтому я испытываю скепсис касательно того, насколько быстро и эффективно, в каком объеме США могут сегодня, в текущей ситуации, реализовать проект передачи оружейного плутония в гражданский сектор», – заключил Анпилогов.

    Ранее США предложили энергетическим компаниям использовать свои ядерные отходы в качестве топлива для современных реакторов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ американского министерства энергетики. Как уточняет издание, речь идет о плутонии из боеголовок времен холодной войны.

    По информации FT, первыми двумя компаниями, которые получат доступ к запасам, могут стать американская Oklo и французская Newcleo. Инициатива по переработке плутония стала очередным шагом администрации Дональда Трампа по стимулированию атомной энергетики. Кроме того, действия минэнерго – попытка ослабить контроль России над цепочками поставок урана, говорится в публикации.

    При этом эксперты выразили обеспокоенность по поводу коммерческого использования плутония и риска попадания материала не в те руки. «Если у вас нет гарантий, что они будут защищать его так же, как ядерное оружие, то его уязвимость к краже возрастет», – приводит издание слова физика Эдвина Лаймана.

    Суммарный объем плутония, который минэнерго просит выделить из запасов США на развитие ядерной энергетики, по данным Politico, составлял 25 тонн. Предыдущая попытка использовать плутоний в гражданских целях была отменена в 2018 году из-за стремительного роста затрат на переработку материала в топливо, напоминает Financial Times.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт в ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что его страна стремится увеличить свой стратегический запас урана, чтобы «защититься от российских поставок» и повысить уверенность в долгосрочных перспективах развития соственной ядерной энергетики.

    Сейчас Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого Штатам. Слишком быстрый отказ от него «поставит под угрозу около 5% вырабатываемой электроэнергии», отмечало агентство Bloomberg. Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт российского урана. Он будет действовать вплоть до 2040 года. Однако до января 2028 года минэнеро сможет в исключительных случаях выдавать разрешения на поставки.

    Москва в качестве ответных мер ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США. «В тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», – приводило комментарий Дмитрия Пескова агентство ТАСС.

    В начале октября 2025 года Госдума приняла правительственный законопроект о денонсации соглашения с американской стороной по утилизации оружейного плутония. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ходе своего доклада перед депутатами заявил, что сохранение дальнейших обязательств Москвы неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Газета ВЗГЛЯД писала, что означает денонсация документа и что будет с оставшимся плутонием.

    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    22 октября 2025, 18:54 • Новости дня
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не видит возможности возобновления обмена информацией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Соединенными Штатами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании, посвященном вопросам ядерного нераспространения.

    По его словам, приостановка действия договора включает полный отказ от всех его элементов: инспекций, демонстраций, встреч консультативной комиссии и, в частности, обмена информацией, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ касается исключительно сохранения обеими сторонами количественных ограничений на стратегические вооружения еще в течение года после истечения срока действия соглашения. «То есть, что мы в течение этого года, мы не будем выходить за центральные количественные ограничения, с учетом того, что и США будут придерживаться установленного баланса и не будут предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести нас к мысли о том, что они сами превысили лимиты», – отметил он.

    По словам замминистра, если в течение года ни одна из сторон не нарушит баланс, будет возможность «ближе посмотреть, что делать дальше». Он добавил, что это предложение ограничено по времени и Россия надеется на его принятие.

    Ранее Рябков сообщил об отсутствии реакции США на предложение по ДСНВ.

    Путин заявил, что вопрос продления ДСНВ не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом.

    23 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает

    Политолог Лизан: Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь

    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь, но «пряников» у американского лидера нет, а «кнут» никого не пугает, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    На фоне срыва переговоров о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште Дональд Трамп объявил санкции против российских нефтяных компаний, но опроверг сообщения о снятии ограничений на удары американскими ракетами вглубь России, заявил политолог Иван Лизан в своем Telegram-канале.

    По словам эксперта, история с возможным применением «Томагавков» выглядела попыткой Вашингтона оказать психологическое давление на Россию, чтобы вынудить ее к новым переговорам.

    «Так как Россия заднюю не включила, а понты оказались дрянными, то с темы «съехали» под предлогом готовящейся встречи с Путиным. Предоставлять ракеты Зеленскому отказались, тем более что пусковых комплексов в наземном исполнении счётное число, а обслуживать их пришлось бы самим американцам», – отметил Лизан.

    По словам политолога, телефонный разговор с Путиным пришелся весьма кстати, «дав красивый повод для отказа Зеленскому».

    Теперь, по мнению политолога, США пытаются «взять Россию на понт» санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь Особенно в ситуации, когда Вашингтон, находящийся под руководством Трампа, ухудшил отношения сразу с Индией и Китаем, пишет политолог.

    Лизан пришел к выводу, что США не намерены принимать условия России по завершению конфликта на Украине, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает, и от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется.

    Он считает, что европейские страны могут последовать примеру США и запустить процедуру конфискации замороженных российских ЗВР, чтобы предоставить Украине репарационный кредит. «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – отметил Лизан.

    Однако Лизан отмечает, что реально важным остается тот факт, что Вашингтон не разрешит никому использовать ракеты «Томагавк» и не будет обучать их применению.

    «Это минимизирует риски образцово-показательного удара по Москве и ответного удара по условному Жешуву, то есть снижают риск неконтролируемой эскалации. А к контролируемой начальники уже привыкли», – подытожил политолог.

    Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Axios писало, что решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России для прекращения боевых действий на Украине.

