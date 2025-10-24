80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Замглавы Росморречфлота Ташимов назначен замминистра транспорта России
Бориса Ташимов утвержден на пост заместителя министра транспорта, ранее он занимал должность заместителя главы Росморречфлота, следует из распоряжения кабмина.
Борис Ташимов был назначен заместителем министра транспорта России. Об этом говорится в размещенном распоряжении правительства на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Ташимова Бориса Манашировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – следует из документа.
Ранее Ташимов занимал пост замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.