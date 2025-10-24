80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Подозреваемого в грабеже выманили через фейковый аккаунт в соцсетях
Разыскиваемого за грабеж жителя Вологодской области удалось задержать после того, как он пришел на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, сообщили во ФСИН.
Подозреваемого удалось вычислить благодаря его активности в социальных сетях, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Правоохранители, обнаружив его профиль, создали фейковый аккаунт девушки и вступили с ним в переписку. После онлайн-знакомства мужчина согласился встретиться лично.
«На рандеву он прибыл с цветами, однако мечты об идиллии были прерваны грамотными действиями оперативников, задержавших мужчину», – указали во ФСИН.
После задержания мужчину передали вологодской полиции для дальнейших процессуальных действий.
В 2021 году грабившего женщин в Йошкар-Оле вычислили по окуркам и шапке, поскольку преступник оставлял их на месте преступлений. На этих предметах осталась ДНК нападавшего.