Серийного грабителя женщин из Йошкар-Олы опознали по шапке

Дело подозреваемого в нападениях на женщин в Йошкар-Оле с ножом и в их ограблении отправили в суд, его вычислили по окуркам и шапке, сообщило следственное управление СК по Марий Эл.

Первое нападение было совершено 10 января 2020 года в безлюдном месте в Йошкар-Оле, сообщается на сайте ведомства. «Мужчина напал на женщину, дважды ударил в грудь ножом, повалил на снег и похитил у нее две цепочки, с кулоном и крестиком, два кольца, серьги, мобильный телефон и другие вещи, причинив ущерб на сумму свыше 49 тыс. рублей. После этого с целью убийства нанес еще 5 ударов ножом. После того как жертва потеряла сознание, скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила», – пояснили в СК.

Другое нападение подозреваемый совершил 20 февраля 2020 года. Оно также происходило в безлюдном месте, он повалил женщину на снег и пригрозил убийством. Мужчина нанес удары ножом по рукам и похитил у жертвы вещи на 55,5 тыс. рублей.

Следующий инцидент произошел в июле, мужчина напал на женщину и повалил ее на землю, после чего брызнул в лицо из газового баллончика. Он похитил у нее вещи на сумму более 30 тыс. рублей. Другие нападения были совершены 8, 13 и 14 июля.

Уголовное дело возбудили по статьям «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Разбой».

Следователи находили на местах происшествия окурки, на одном из мест преступлений была найдена напка. «Проведенные экспертизы выявили совпадение ДНК следов. Сотрудники следственного управления и уголовного розыска проверяли на причастность к совершению преступлений всех ранее привлекавшихся к ответственности за хищения чужого имущества, в результате злоумышленник был вычислен», – пояснили в ведомстве.

Обвиняемый отказался признавать вину. Следователи допросили более 100 свидетелей, провели восемь судебно-медицинских, шесть медико-криминалистических, четыре биологические, пять генетических, две трасологических, химическую и судебно-психиатрическую экспертизы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», – заключили в СК.

В октябре московского таксиста обвинили в изнасиловании и ограблении клиентки. По версии следствия, водитель одной из служб такси города на территории Юго-Западного административного округа, напал на клиентку и изнасиловал ее.