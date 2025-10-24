Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.2 комментария
Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Московской и Калужской областями
В утренние часы с 8.00 до 10.00 дежурные расчеты ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над Московским регионом и Калужской областью.
С 8.00 до 10.00 по московскому времени дежурные расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Согласно уточненной информации, четыре беспилотника были ликвидированы в небе над Калужской областью, еще три – над Московским регионом.
Подобные атаки с использованием беспилотников за последние месяцы участились, но большинство целей перехватываются или уничтожаются силами ПВО.
В пятницу сообщалось, что системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.
Системы ПВО утром также сбили 25 украинских беспилотников в пяти регионах России.
А за минувшую ночь над Россией нейтрализовали 111 дронов ВСУ.