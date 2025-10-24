Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Московской и Калужской областями

Tекст: Мария Иванова

С 8.00 до 10.00 по московскому времени дежурные расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно уточненной информации, четыре беспилотника были ликвидированы в небе над Калужской областью, еще три – над Московским регионом.

Подобные атаки с использованием беспилотников за последние месяцы участились, но большинство целей перехватываются или уничтожаются силами ПВО.

В пятницу сообщалось, что системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Системы ПВО утром также сбили 25 украинских беспилотников в пяти регионах России.

А за минувшую ночь над Россией нейтрализовали 111 дронов ВСУ.