Сайт «Официального журнала ЕС» обвалился после публикации новых санкций
Портал, где публикуются официальные решения Евросоюза, оказался недоступен после публикации нового пакета санкций против России.
Сайт «Официального журнала ЕС» перестал работать после публикации 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Корреспонденты зафиксировали отсутствие доступа к ресурсу как на территории Евросоюза, так и за его пределами.
Причины сбоя пока не озвучены, а представители институтов Евросоюза ситуацию официально не прокомментировали.
Новый пакет санкций включает семь документов, суммарный объем которых превышает 500 страниц. Документы переведены и дублируются на 23 официальных языка Евросоюза. Все подробности ограничительных мер стали доступны лишь с публикацией на этом сайте, поэтому его недоступность вызвала трудности с ознакомлением с содержанием санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию из России.
ЕС одобрил новый пакет ограничительных мер, который коснулся более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов в странах ЕС.
Новый пакет санкций Евросоюза запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями в особых экономических зонах. Новый санкционный пакет также усилил ограничения против энергетического сектора и ввел запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года.