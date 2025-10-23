Сайт «Официального журнала ЕС» обвалился после публикации новых санкций

Tекст: Елизавета Шишкова

Сайт «Официального журнала ЕС» перестал работать после публикации 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

Корреспонденты зафиксировали отсутствие доступа к ресурсу как на территории Евросоюза, так и за его пределами.

Причины сбоя пока не озвучены, а представители институтов Евросоюза ситуацию официально не прокомментировали.

Новый пакет санкций включает семь документов, суммарный объем которых превышает 500 страниц. Документы переведены и дублируются на 23 официальных языка Евросоюза. Все подробности ограничительных мер стали доступны лишь с публикацией на этом сайте, поэтому его недоступность вызвала трудности с ознакомлением с содержанием санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию из России.

ЕС одобрил новый пакет ограничительных мер, который коснулся более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов в странах ЕС.

Новый пакет санкций Евросоюза запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями в особых экономических зонах. Новый санкционный пакет также усилил ограничения против энергетического сектора и ввел запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года.