Хакеры вскрыли сервера самого крупного производителя дронов на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Дроны «Боевые Птахи Украины» известны разработкой аппарата «Зозуля», который может бить вглубь российской территории, сообщил РИА «Новости» представитель KillNet с никнеймом KillMilk.

Этот БПЛА считается дроном, способным поражать цели не на передовой, а на складах, командных пунктах, он также может бить логистике.

Беспилотник летает автономно на малой высоте по заданной программе. Его максимальная скорость составляет 130-180 км/ч, он может преодолеть расстояние до 2,7 тыс. километров.

Ранее хакеры KillNet взломали доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных. Финансовый оборот этого маркетплейса за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.