Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество пострадавших от отравления готовой продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ достигло 159, из которых 90 являются детьми, передает ТАСС. В Минздраве Бурятии уточнили, что по состоянию на 23 октября большинство заболевших – несовершеннолетние.

В республиканской клинической инфекционной больнице находятся 82 пациента, в том числе 51 ребенок. Власти не уточняют, каково состояние всех пострадавших, однако ранее большинство пациентов госпитализировались с признаками пищевого отравления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело после отравления школьников в кафе в Калининграде. В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человек. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии.