Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
Всероссийская акция «Дни белых журавлей» прошла в Херсонской области
В Херсонской области прошли памятные мероприятия, посвященные павшим воинам, с участием школьников, педагогов и представителей местных властей.
Как передает ТАСС, Херсонская область присоединилась к Всероссийской акции памяти павших воинов «Дни белых журавлей», охватив все муниципальные округа региона. В рамках акции прошли минуты молчания, возложение цветов, а также тематические выставки и культурные программы.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил: «Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину на полях сражений, под огнем и в минуты испытаний. Белые журавли стали символом душ, ушедших на войне. Тех, кто остался в нашей памяти».
В образовательных организациях школьники сделали бумажных журавлей и возложили их к памятникам погибшим. Классные руководители организовали тематические уроки, где дети рисовали журавлей, читали стихи и смотрели видеоролики, посвященные акции. Учреждения дополнительного образования также провели мероприятия, рассказывая о журавле как символе добра и приводя в пример историю Садако из Хиросимы.
Врио министра образования и науки Херсонской области Алексей Григорьев подчеркнул, что такие акции формируют уважение к памяти героев и патриотизм у молодежи: «Каждый журавль, сделанный из бумаги, символизирует надежду и светлую память, связывая поколения».
В селе Тарасовка представители власти и культурных учреждений возложили цветы к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны. Начальник территориального отдела Наталья Литвиненко подчеркнула, что сегодня жители отдают дань уважения всем, кто защищал Родину, включая участников СВО на Украине.
В Горностаевском округе прошел концерт, посвященный памяти солдат, а также минута молчания, книжная выставка и возложение цветов. Директор ДК Сергей Онишко заявил, что День белых журавлей – это не только дата, но и напоминание о человеческих судьбах, которые необходимо передавать молодому поколению.
В Новой Каховке представители администрации возложили цветы к мемориалам. Акция прошла во всех муниципальных округах, продолжая традицию ежегодного единения жителей региона в память о павших воинах.