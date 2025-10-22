Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, больше половины личного состава украинского подразделения было потеряно за три недели боев в населенном пункте Шандриголово в ДНР, передает ТАСС.

Бондаренко рассказал: «Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18».

Бондаренко служил в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Его пленили военнослужащие группировки «Запад» в Шандриголово.

Пленный отметил, что российские военные хорошо обращались с пленными и делились с ними продуктами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. Киев перебросил артиллерию и минометы в район Шандриголово в ДНР.