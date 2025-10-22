Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Пленный сообщил о потере половины бойцов части ВСУ в Шандриголово
В результате трехнедельных боев в Шандриголово на Украине одно из подразделений ВСУ потеряло больше половины личного состава, оставшись с 18 бойцами из 40, рассказал пленный солдат ВСУ Иван Бондаренко.
По его словам, больше половины личного состава украинского подразделения было потеряно за три недели боев в населенном пункте Шандриголово в ДНР, передает ТАСС.
Бондаренко рассказал: «Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18».
Бондаренко служил в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Его пленили военнослужащие группировки «Запад» в Шандриголово.
Пленный отметил, что российские военные хорошо обращались с пленными и делились с ними продуктами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. Киев перебросил артиллерию и минометы в район Шандриголово в ДНР.